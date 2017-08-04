83-летний принц Дании отказался быть похороненным рядом со своей женой, королевой Маргрете II. Он недоволен, что супруга так и не сделала его королем

Хенрик, принц Датский решил, что после смерти не хочет быть похороненным рядом со своей женой — королевой Дании Маргрете II. Пока оба они здравствуют: Хенрику — 83 года, его жене — 77 лет.

Анри Мари Жан Андрэ и принцесса Маргрете познакомились в 1960-х годах в Лондоне. Француз работал в посольстве, а датчанка училась в Лондонской школе экономики. Они в 1967 году. Французский дипломат стал принцем и сменил имя на Хенрик. У пары родились два сына — Фредерик и Йоаким. В 1972 году Маргрете стала королевой.

Принц Хенрик всегда был недоволен, что его жена по статусу выше его. Особенно его разозлил случай в 2002 году, когда королева Маргрете заболела и не могла принять гостей на Новый год, и эту обязанность исполнял ее сын, кронпринц Фредерик, который должен стать королем после смерти матери. Хенрика возмутило, что он не смог принять гостей в собственном доме. Ему показалось, что он отошел даже не на второй, а на третий план в королевстве, и на три недели уехал во Францию. Королеве пришлось лететь за ним. В итоге Хенрик вернулся в Данию.

В 2005 году королева дала своему мужу титул принц-консорт (он выше просто принца, но ниже короля-консорта), но Хенрик все равно был недоволен. «Я не собираюсь с этим мириться. Я никогда с этим не смирюсь!» — возмущался он в интервью 2015 года под смех своей жены, сидевшей рядом. «Почему я должен быть просто принцем и его Высочеством, а не его Величеством?» — задавался Хенрик в интервью Le Figaro в том же году.

«Меня злит, что я подвергаюсь дискриминации. Выглядит так, что в Дании, известной своей борьбой за гендерное равенство, мужи значат меньше, чем жены», — говорил муж Маргрете II.

В канун 2016 года королева объявила, что ее муж «выходит в отставку» и будет реже появляться на мероприятиях. В апреле того же года принц-консорт Хенрик решил отказаться от своего титула и стать просто принцем.

Решение принца не быть похороненным рядом с женой нарушает вековые традиции — обычно правящих супругов хоронят рядом. Принц Хенрик стоит на своем: он решил, что раз при жизни не был равен своей супруге по статусу, то пусть так останется и после смерти. При этом Хенрик хочет быть похоронен в Дании, которой он прослужил более полувека, а не во Франции. Королева согласилась с решением мужа.