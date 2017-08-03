Молодожены и их свадебный фотограф поспорили из-за 150 долларов. В итоге семья заплатит больше миллиона

В Техасе завершился продолжавшийся больше двух лет процесс — молодая пара судилась со своим свадебным фотографом. Конфликт начался из-за 150 долларов — столько стоила обложка для свадебного альбома. Однако молодожены Нили и Эндрю Молдован отказались платить, устроив травлю фотографа в СМИ и социальных сетях. Фотограф Андреа Полити обратилась в суд — и после всех разбирательств он обвинил пару в клевете и обязал выплатить Полити больше 1 миллиона долларов.

150 долларов за обложку

A post shared by Ashley O (@ashleyo23) on Oct 10, 2014 at 4:28pm PDT

Нили и Эндрю Молдован поженились в октябре 2014 года в Далласе; торжество прошло в местном «клубе нефтяников» Dallas Petroleum Club. Задокументировать событие пригласили фотографа Андреа Полито, которая десять лет занималась свадебными съемками, а также специализировалась на фотосессиях с детьми и портретах. Нили Молдован была относительно популярным бьюти-блогером (у ее инстаграма сейчас 31 тысяча подписчиков), так что Полито дополнительно предупредила одного из своих сотрудников, чтобы «все было идеально».

Через несколько месяцев на местном подразделении телеканала NBC вышел репортаж об обманутых молодоженах: Нили и Эндрю Молдован показали репортерам пустые рамки от фотографий и рассказали, что Полито отказывается отдавать им фотографии со свадьбы. По их словам, фотограф требовала дополнительную плату за свои услуги, хотя пара заплатила за все, что они обсуждали заранее. Историю опубликовали и другие СМИ: например, в таблоиде Daily Mail она вышла под заголовком «Свадебный фотограф удерживает снимки в заложниках, потому что молодожены не хотят платить за услуги, не прописанные в контракте». В статье утверждалось, что всего услуги Полито обошлись семье Молдован в шесть тысяч долларов, а конфликт произошел из-за того, что стороны не могли договориться еще из-за 150 долларов.

По утверждению пары, в сумму контракта с фотографом входил свадебный альбом, выполненный на заказ. Но семья Молдован не ожидала, что за обложку альбома придется платить отдельно — именно она и стоила 150 долларов. «Нам несложно заплатить, — приводит издание слова Нили Молдован, — но для нас это дело принципа». По словам супругов, от них потребовали внести плату за обложку до 18 февраля 2015 года, иначе все фотографии с их свадьбы будут заархивированы и за доступ к ним придется заплатить еще 250 долларов. «Это разбивает нам сердце, ведь это наши воспоминания», — сказали журналистам молодожены.

После огласки в СМИ выяснились и другие подробности: оказалось, что в контракте действительно ничего не говорилось про обложку свадебного альбома, а сам он был обозначен как «40-страничный альбом с 80 фотографиями». Молодоженам предлагали выбрать из нескольких вариантов обложки, стоимость которых начиналась от 125 долларов; сотрудница Полито рекомендовала вариант за 150 долларов — как более долговечный. Разногласие случилось именно из-за формулировок: супруги Молдован утверждали, что «альбом» подразумевает наличие хотя бы базовой обложки, Андреа Полито и ее менеджер — что это дополнительная опция, которая не удивляла их предыдущих клиентов.

20 января Андреа Полито опубликовала подробное заявление у себя на сайте, в котором говорила, что лишь в двух процентах случаев ее клиенты оставались чем-либо недовольны — а за свою карьеру она сняла около 600 свадеб. Она также подчеркивала, что Нили Молдован воспользовалась своей популярностью в медийном пространстве, чтобы привлечь на свою сторону пользователей соцсетей и разрушить ее репутацию. Полито пришлось даже удалить свой аккаунт в фейсбуке из-за оскорбительных комментариев. В ее адрес, например, писали: «Она заразила меня СПИДом. А фотографии были ничего». Фотограф отдельно отметила, что Эндрю Молдован поставил лайк этому комментарию.

1,08 миллиона долларов за клевету

В марте 2015 года Андреа Полито подала в суд на Нили и Эндрю Молдован за клевету и урон, нанесенный ее репутации и бизнесу. Полито также предоставила суду скриншоты переписки с клиентами, из которых выяснилось, что она была готова пойти на уступки и не брать дополнительную плату за обложку альбома. Однако, по утверждению Полито, Нили и Эндрю Молдован предпочли не разрешать конфликт и «упорствовали в своем желании предать историю огласке», публично ославить фотографа и разрушить ее бизнес.

28 июля Далласский окружной суд счел супругов Молдаван виновными и обязал их выплатить 1,08 миллиона долларов компенсации. Суд постановил, что публикации супругов в соцсетях содержали клевету в адрес Полито, эти действия были спланированной местью, а фотограф не нарушила никаких условий контракта. Нили и Эндрю Молдован пока не отреагировали на решение суда; блог Нили Молдован и ее страницы в фейсбуке и твиттере удалены, а инстаграм переведен в закрытый режим.

A WIN FOR ALL BUSINESS OWNERS!! ❤️❤️ Thank you Dave Wishnew for being the most incredible friend, advocate and support... Опубликовано Andrea Polito 31 июля 2017 г.

Андреа Полито рассказала журналистам, что решение суда принесло ей долгожданное облегчение, так как самым тяжелым за последнюю пару лет было чувство стыда: «На протяжении двух с половиной лет мне было неловко даже появляться в школе моей дочери. Теперь они знают, что я победила». На своем официальном сайте фотограф сообщает, что продолжит заниматься свадебными съемками и частными фотосессиями, но также хочет помогать другим фотографам строить бизнес. Полито рассказала, что работает над созданием образовательной онлайн-платформы для фотографов; она также анонсировала мастер-класс «Как сделать любимое дело прибыльным», где обещает рассказать, как проделала путь от уборщицы до владелицы бизнеса стоимостью 800 тысяч долларов.