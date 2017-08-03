Министр образования Васильева: шахматы в школе улучшают успеваемость на 40%. Фактчек

Министр образования Ольга Васильева в интервью «Известиям» сказала , что дети во внеурочное время должны заниматься шахматами в школе. По данным министра, школьники, играющие в шахматы, лучше учатся, чем остальные. «Медуза» проверяет слова Васильевой.

Я убеждена, что в школе должны играть в шахматы. Со статистикой трудно спорить. В нашей стране и за рубежом у детей, которые играют в шахматы в школе, показатели успеваемости выше на 35–40%. Эта интеллектуальная игра развивает ребенка.

Фактчек

Есть множество исследований, в которых говорится о том, что шахматы хорошо влияют на отметки учеников и их интеллектуальные способности. Но «Медузе» не удалось найти работы, где упоминались бы приведенные Васильевой данные о том, что у детей, которые занимаются шахматами, успеваемость выше на 35–40%. Возможно, министр цитировала главу Международной шахматной федерации Кирсана Иллюмжинова: в октябре 2016 года он сообщил, что успеваемость учеников в Калмыкии выросла на 40% после того, как шахматы стали обязательным предметом в школах республики. Насколько связана такая динамика именно с введением уроков шахмат — неизвестно.

Фонд «Шахматы в школе», который выступает за введение шахматных уроков в начальных классах, по просьбе «Медузы» прислал несколько ссылок на работы о положительном влиянии игры на успеваемость. Правда, значительную часть этих исследований провели еще в 70–80-е годы. Есть и более свежие работы, показывающие, что шахматы помогают детям лучше учиться — например, диссертация Виталия Полоудина 2007 года. В 2015 году небольшое исследование провели сотрудники НИУ ВШЭ в московской школе № 1883. Бывшая завуч этой школы Екатерина Прудникова рассказала «Медузе», что эксперимент проводился в первом классе, где 13 учеников занимались шахматами в дошкольном возрасте, а 13 — нет. Тестирование по методике iPIPS показало, что у шахматистов в среднем были выше способности к математике и чтению уже при поступлении и они достаточно быстро приобретали навыки в течение года.

Если говорить о мировой науке, исследователи не пришли к четкому выводу, что занятие шахматами действительно связано с успеваемостью. В июле 2016 года Education Endowment Foundation опубликовал результаты масштабного исследования, в котором авторы пытались выяснить, способны ли шахматы улучшить результаты школьников в изучении математики. Выяснилось, что связи почти не существует. Эту работу раскритиковали исследователи из Ливерпульского университета Джованни Сала и Фернан Гобе — из-за методологических упущений. В частности, Сала и Гобе указали, что, судя по результатам, тестирование было таким простым, что результаты не могли бы показать превосходства детей, которые занимались шахматами: набрать высокий балл удалось очень многим. В 2016 году Сала и Гобе проанализировали 24 исследования и не нашли никаких убедительных доказательств того, что шахматы существенно помогают школьникам развивать свои способности. Ученые считают, что ответить на этот вопрос помогут будущие исследования, которые учтут методологические ошибки прежних — например, введут контрольную группу из детей, которые занимаются не шахматами, а шашками или музыкой.