разбор
Какая судебная реформа нужна России? Версия СПЧ
Совет по правам человека при президенте предложил провести в России масштабную судебную реформу. «Медуза» кратко рассказывает о ключевых пунктах.
- Апелляции должны рассматривать отдельные окружные суды
- Надо уточнить процедуру назначения федеральных судей и ввести экзамен со стобалльной системой оценки (проходными будут 80 баллов)
- Надо перестать назначать председателей судов: пусть их выбирают судьи
- Назначать судью на дело должен не председатель, а компьютер — случайным образом
- Все судебные заседания надо записывать на диктофон, а записи передавать сторонам и выкладывать в интернет
- Надо отменить дисциплинарную ответственность для судей, чьи решения часто отменяют
- Судьям не обязательно будет переходить в более высокие инстанции для профессионального роста (чтобы получить новые квалификационные классы)
- Если судья выбирал человеку меру пресечения, он не должен дальше заниматься его делом
- Нужно вернуть институт народных заседателей и с их помощью выбирать меру пресечения, чтобы не так часто арестовывали
- При избрании меры пресечения следователи должны информировать суд о переполненности СИЗО
- Надо сделать роль присяжного престижной и популярной
- Уполномоченный по правам человека РФ сможет заставить Верховный и областные суды проверять судебные решения по сомнительным уголовным делам
- Вопрос об УДО должны решать не суды, а специальные комиссии из членов ОНК, омбудсмена и ФСИН
- Нужно дать доступ членам ОНК в конвойные помещения судов и машины для перевозки заключенных
- Госслужащие должны нести персональную ответственность за неисполнение судебных решений
- Ведомствам надо запретить готовить собственных юристов — в академиях при СК, МВД и прочих подобных структурах. Юристы должны ориентироваться на Конституцию, а не традиции родного ведомства
- Надо ввести должность уполномоченного при президенте для контроля над особо резонансными делами
Система юридического образования должна быть переориентирована на конституционное признание высшей ценности прав и свобод человека, которые определяют смысл и содержание деятельности всех органов власти при принятии и применении любых законов и обеспечиваются правосудием (ст. 18 Конституции РФ).