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Какая судебная реформа нужна России? Версия СПЧ

СПЧ при президенте РФ
18:20, 3 августа 2017
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Владимир Веленгурин / Комсомольская Правда / PhotoXPress

Совет по правам человека при президенте предложил провести в России масштабную судебную реформу. «Медуза» кратко рассказывает о ключевых пунктах.

  • Апелляции должны рассматривать отдельные окружные суды
  • Надо уточнить процедуру назначения федеральных судей и ввести экзамен со стобалльной системой оценки (проходными будут 80 баллов)
  • Надо перестать назначать председателей судов: пусть их выбирают судьи
  • Назначать судью на дело должен не председатель, а компьютер — случайным образом
  • Все судебные заседания надо записывать на диктофон, а записи передавать сторонам и выкладывать в интернет
  • Надо отменить дисциплинарную ответственность для судей, чьи решения часто отменяют
  • Судьям не обязательно будет переходить в более высокие инстанции для профессионального роста (чтобы получить новые квалификационные классы)
  • Если судья выбирал человеку меру пресечения, он не должен дальше заниматься его делом
  • Нужно вернуть институт народных заседателей и с их помощью выбирать меру пресечения, чтобы не так часто арестовывали
  • При избрании меры пресечения следователи должны информировать суд о переполненности СИЗО
  • Надо сделать роль присяжного престижной и популярной
  • Уполномоченный по правам человека РФ сможет заставить Верховный и областные суды проверять судебные решения по сомнительным уголовным делам
  • Вопрос об УДО должны решать не суды, а специальные комиссии из членов ОНК, омбудсмена и ФСИН
  • Нужно дать доступ членам ОНК в конвойные помещения судов и машины для перевозки заключенных
  • Госслужащие должны нести персональную ответственность за неисполнение судебных решений
  • Ведомствам надо запретить готовить собственных юристов — в академиях при СК, МВД и прочих подобных структурах. Юристы должны ориентироваться на Конституцию, а не традиции родного ведомства
  • Надо ввести должность уполномоченного при президенте для контроля над особо резонансными делами

Система юридического образования должна быть переориентирована на конституционное признание высшей ценности прав и свобод человека, которые определяют смысл и содержание деятельности всех органов власти при принятии и применении любых законов и обеспечиваются правосудием (ст. 18 Конституции РФ).

СПЧ при президенте РФ

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