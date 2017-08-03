истории

«Долой серость». Граффити на заборах в Перми Фотографии с фестиваля уличного искусства

Meduza
12:55, 3 августа 2017

В конце июля завершился фестиваль «Длинные истории Перми», на котором уличные художники разрисовали местные заборы — чтобы сделать город ярче. Фестиваль с неофициальным девизом «Долой серость» проводится в Перми уже в третий раз, до этого на протяжении восьми лет его принимал Екатеринбург — еще один город с большой промышленной зоной и километровыми бетонными заборами. В Перми граффитисты со всей России работали над 15 историями на самые разные темы — от жизни художника до развития микроорганизмов. «Медуза» попросила Евгения Демшина сфотографировать лучшие «Длинные истории».

Александр Кошелев (Пермь). «Художник и среда»

Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы„Евгений Демшин для „Медузы“
Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»

Степан Краснов (Москва). «Диалог»

Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»

Катя Гущина (Нижний Новгород). Pushkins tales

Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»

Паша Бумажный (Санкт-Петербург). «Мы знаем зачем нам это»

Евгений Демшин для «Медузы»

Айфо (Екатеринбург). «Температура»

Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»

Алексей Щигалев (Чусовой). «Маршрут»

Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»

Витя Фрукты (Пермь). «Индустриальный пейзаж»

Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»

Евгения Исаева (Санкт-Петербург). «Сказка»

Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»

Слава Птрк (Москва). «Агонь»

Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»

Moff (Пермь). «Эволюция»

Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»
Евгений Демшин для «Медузы»

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