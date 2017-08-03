«Долой серость». Граффити на заборах в Перми Фотографии с фестиваля уличного искусства

В конце июля завершился фестиваль «Длинные истории Перми», на котором уличные художники разрисовали местные заборы — чтобы сделать город ярче. Фестиваль с неофициальным девизом «Долой серость» проводится в Перми уже в третий раз, до этого на протяжении восьми лет его принимал Екатеринбург — еще один город с большой промышленной зоной и километровыми бетонными заборами. В Перми граффитисты со всей России работали над 15 историями на самые разные темы — от жизни художника до развития микроорганизмов. «Медуза» попросила Евгения Демшина сфотографировать лучшие «Длинные истории».