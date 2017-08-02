Вижу новости, что искусственный интеллект вышел из-под контроля и изобрел свой язык. Правда? (Спойлер: нет)

В российской прессе в последние дни появились новости о «вышедшем из-под контроля» искусственном интеллекте Facebook. Заголовки были такими:

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Хотя СМИ и рисуют картину приближающегося апокалипсиса, в действительности, все прозаичнее. В компании Facebook исследователи учатся создавать ботов, которые смогут обсуждать с людьми проблемы и приходить к компромиссу. Для этого в компании обучили ботов вести переговоры на основе базы данных с переговорами людей.

Одним из заданий для ботов было договариваться между собой о том, как поделить книги, мячи и шляпы.Иногда между ними случались диалоги, которые люди понять не могли. Например, агенты могли общаться так:

Боб: Я могу я я все остальное

Алиса: мячи ноль для меня для меня для меня для меня для меня для меня для меня для

Боб: ты я все остальное

Алиса: Мячи иметь мяч для меня для меня для меня для меня для меня для меня для меня для меня

Здесь человек говорит с ботом

Из-за таких непонятных для людей диалогов и появились заголовки о придуманном языке и вышедшем из-под контроля искусственном интеллекте. Причем, если в российской прессе про это стали писать в конце июля, то первая заметка в англоязычном интернете вышла в середине месяца, а об эксперименте с переговорами Facebook отчитывался еще в июне.

На самом деле исследователи сразу поняли, почему боты общаются непонятно. Как выяснилось, программисты забыли поощрять искусственный интеллект за то, чтобы он выражался на приемлемом английском. В итоге со временем боты просто создавали удобные для них сокращения, как это делают и люди (например, с аббревиатурами).

Facebook действительно прекратил общение двух ботов, но не потому что там испугались, как говорилось в заголовках. Как пояснил один из участников эксперимента, конечная цель — научить ботов общаться с человеком, а не между собой.