В Крыму освободили бывшего командира батальона донецких сепаратистов. Украина и власти ДНР обвиняют его в убийстве подростка

29 июля после 40 дней, проведенных в СИЗО, на свободу без предъявления обвинения вышел бывший командир батальона в самопровозглашенной Донецкой народной республике Вадим Погодин (позывной «Керчь»). Украина и власти ДНР обвиняют его в организации расстрела 16-летнего украинского подростка Степана Чубенко. Погодин был арестован ялтинским судом по запросу украинского бюро Интерпола, 21 июля Генпрокуратура Украины обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой о его выдаче, ответа не последовало. «Медуза» рассказывает, кто такой Вадим Погодин, в чем его обвиняют и как объясняют его освобождение.

Кто такой Вадим Погодин

Вадим Погодин жил в Донецке; он отучился в политехническом институте и институте торговли, занимался бизнесом. По данным издания ukraina.ru (позиционирует себя как «площадка для диалога и обмена мнений экспертов об актуальных событиях, связанных с Украиной»), в конце 2000-х Погодин вел совместные дела с Андреем Пургиным (после начала вооруженного конфликта в Донбассе был спикером парламента ДНР) и Романом Лягиным (был председателем центризбиркома непризнанной республики). В начале 2010-х он переехал в Керчь, где продолжил заниматься бизнесом.

Весной и летом 2014 года Погодин возглавлял батальон сепаратистов «Керчь», бойцы которого воевали в Славянске с регулярной украинской армией и держали оборону Донецка. Позывные Погодина также были «Керчь». В августе того же года Погодина арестовали власти ДНР по обвинению в мародерстве и убийстве, но спустя 11 дней он вышел на свободу и покинул Донецк. После этого, по информации «Новой газеты», он некоторое время жил в Москве, после чего вернулся в Крым.

Убийство Степана Чубенко

В конце июля 2014 года 16-летний школьник Степан Чубенко возвращался из Донецка домой в Краматорск (контролируется Украиной), но был задержан на блок-посте при выезде из города. Согласно материалам дела — расследование проводилось прокуратурой ДНР — основанием для задержания стала ленточка в цветах украинского флага на рюкзаке Чубенко, а также имеющийся при нем шарф футбольного клуба «Карпаты» из Львова — школьник был вратарем юношеской команды в Краматорске. На блок-посте Чубенко обвинили в принадлежности к организации «Правый сектор» (признана в России экстремистской и запрещена) и в участии в убийстве участников Антимайдана в Одессе 2 мая 2014 года. По данным специального корреспондента «Новой газеты» Павла Каныгина, с 26 апреля до 27 мая 2014-го Чубенко вместе с родителями находился у родственников в Ростовской области.

Согласно показаниям участника батальона «Керчь» Юрия Москалева (позывной Жора), Погодин решил совершить убийство несовершеннолетнего из-за того, что его политические и идеологические взгляды «противоречили идеям построения Донецкой Народной Республики». Втроем вместе с еще одним бойцом — Максимом Сухомлиновым (Буба) — Погодин и Москалев пытали школьника: ему связали руки скотчем, заставили снять кроссовки, выбили зубы. После этого Сухомлинов выстрелил ему в затылок. Когда Чубенко упал, Погодин сделал еще четыре выстрела.

В интервью «Радио Свобода» мать убитого школьника гражданка России Сталина Чубенко рассказала, что ее сын был сторонником идеи единой Украины и не раз участвовал в проукраинских митингах. Подросток был посмертно награжден негосударственным орденом «Народный Герой Украины», а в его школе открыли мемориальную доску.

Как искали участников убийства

Сталина Чубенко добилась, чтобы делом об убийстве ее сына занялись не только на Украине, но и в самопровозглашенной ДНР. Наказать виновных лично ей пообещал лидер непризнанной республики Александр Захарченко. В 2015 году в Донецке был задержан и приговорен к шестнадцати месяцам лишения свободы Юрий Москалев. Отбыв этот срок, он сразу же уехал в Россию, где в 2017 году был вновь задержан по запросу украинского бюро Интерпола. Спустя спустя 48 часов его отпустили без предъявления обвинений.

О нынешнем местонахождении Сухомлинова ничего неизвестно. В июне 2017-го Погодина (также по запросу Интерпола) задержали в Ялте, а спустя сорок дней отпустили из СИЗО Симферополя — без предъявления обвинений. Первым об этом сообщил у себя в фейсбуке адвокат Вадима Погодина Глеб Глинка. Погодин свою причастность к убийству отрицает и считает, что преследование властями ДНР связано с его критикой Захарченко.

Почему Погодин вышел на свободу

Не выдавать Погодина Украине в разное время призывали бывшие участники ДНР Игорь Стрелков и Александр Бородай, а также депутаты Госдумы России Дмитрий Белик и Сергей Шаргунов — они говорили, что сделают все, чтобы «защитник Донбасса» не оказался в руках Киева.

По одной из версий, Погодина освободили из-за того, что украинская прокуратура по каким-то причинам не подготовила и не передала в Крым необходимые для его выдачи документы. Еще одним препятствием для экстрадиции могла стать юридическая коллизия: по украинским законам Крым — оккупированная территория, власти которой не могут рассматривать подобные запросы. Российская прокуратура, в свою очередь, на украинский запрос не ответила.

Журналист «Новой газеты» Павел Каныгин считает, что отказ выдавать Украине Погодина может быть связан с тем, что «Керчь» — один из шести командиров сепаратистов, знающих, кто именно управлял установкой «Бук», из которой был сбит над Донецком малазийский Boeing в июле 2014 года. «Выдача любого из них Украине (под любым предлогом) может оказаться подарком для следователей по делу боинга», — считает Каныгин.

В пресс-центре ДНР отказались обсуждать с «Медузой» дело Вадима Погодина.