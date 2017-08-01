Учитель из Сергиева Посада решил баллотироваться в депутаты. Чиновники расценили выдвижение как «вызов», в школе он больше не работает

С победителем конкурса «Учитель года — 2012» Александром Демахиным не продлили контракт в гимназии имени Ольбинского в Сергиевом Посаде. О том, что он больше не будет работать в школе, Демахин написал в фейсбуке 31 июля, объяснив это тем, что его участие в общественной жизни города не нравится местным властям. Демахин баллотируется на выборах в Сергиево-Посадский городской совет депутатов от партии «Яблоко».

В разговоре с «Медузой» Демахин уточнил, что ему позвонила директор гимназии Ольга Филимонова и сообщила об указании, которое она получила из управления образования Сергиева Посада — не продлять с ним трудовой договор. «Директор здесь ни при чем, она очень честный человек, все вопросы к управлению, к чиновникам», — заявил Демахин.

Выдвижение Демахина в депутаты было расценено местными чиновниками как «вызов». Он рассказал, что после того как его имя появилось в партийных списках, «люди из управления образования» написали ему, что «это неправильное решение», которое их «задевает». «Я не являюсь ярым оппозиционером и не ожидал, что мое выдвижение станет поводом для акций в мой адрес, я честно хотел участвовать в жизни города и нести ответственность за то, что там происходит», — сказал Демахин.

Когда Демахин пришел в избирательную комиссию города подавать документы, он обнаружил людей, стоящих в одиночных пикетах, посвященных его выдвижению. Пикетчики держали плакаты: «Остановите Демахина!» и «Нет содомии в сердце православия!». Как объясняет Демахин, ему припомнили два его спектакля, которые он поставил в Сергиевом Посаде: в гимназии и на независимой площадке. «Школьный спектакль — это было еще два года назад — посчитали слишком вольным, а в прошлогоднем спектакле, поставленном по роману Майкла Каннингема „Дом на краю света“, есть тема гомосексуальных отношений, но мы играли его только для взрослых, — поясняет Демахин. — Достали все, что можно [на меня] достать». Учитель считает, что организаторы пикетов — люди, близкие к администрации Сергиева Посада.

В гимназии говорят, что не знают о выдвижении Демахина от партии «Яблоко» и не собирались прекращать с ним трудовые отношения. Исполняющая обязанности директора — свое имя она называть отказалась — сказала «Медузе», что контракт Демахина закончился 31 мая, но никаких заявлений о приеме на работу на следующий учебный год (это обязательная процедура) от него не поступало. «Он вообще сейчас живет и работает на два города: Сергиев Посад и Санкт-Петербург (Демахин подтвердил, что также работает в петербургском БДТ имени Товстоногова. — „Медуза“), а в гимназии вел только один предмет — мировую художественную культуру, — сказала директор. — В прошлом году господин Демахин пытался уйти в режиссуру, но решил довести свой предмет. Если сейчас он окончательно решил переквалифицироваться, гимназия не может ему помешать». На вопрос о том, как гимназия относится к тому, что Демахин хочет избираться от партии «Яблоко», в школе ответили, что образовательный процесс не связан с политикой.

Похожим образом ответили РБК в управлении образования Сергиева Посада. Его начальник Ольга Дударева сообщила изданию, что, если учитель захочет далее сотрудничать с гимназией, «он будет принят на работу и ему не будет отказано в должности учителя МХК». Она добавила, что Демахин был уволен в соответствии с договором 31 мая — а процесс выдвижения кандидатов на муниципальные выборы начался только в июле.

Глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев заявил, что Демахин баллотируется в депутаты в статусе безработного. По его словам, Демахин подал в территориальную избирательную комиссию документы, где указал, что является временно неработающим. «Решение о регистрации кандидата Демахина на выборы ТИК принимает 3 августа. Дальше 10 сентября, в единый день голосования, решение примут жители», — сказал Токарев.

Демахин подтвердил «Медузе», что в 2016-2017 учебном году вел в гимназии только один предмет по совместительству — его загрузка составляла восемь часов в неделю, — а действие его контракта истекло 31 мая (это стандартная практика: договоры с совместителями действуют с 1 сентября по 31 мая). По его словам, он действительно думал совсем завершить работу в гимназии, а ситуация с непродлением контракта стала для него «последней каплей».

«Яблоко» вступилось за преподавателя. Заместитель председателя партии Николай Рыбаков заявил «Медузе», что партия будет добиваться того, чтобы контракт с Демахиным был продлен: «Главное сейчас — ему не навредить и при этом достичь результата. Надеюсь, что руководство управления образования изменит свое решение и он продолжит свою работу».

Демахин сказал, что благодарен за попытку партии его отстоять. «У меня нет задачи остаться в школе, я не хочу, чтобы ее трогали, она замечательная, — добавил он. — Но мой непосредственный работодатель — не школа, а управление образования. И пока оно такое, какое есть, работать в этой системе неправильно».