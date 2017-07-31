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партнерский материал

Зачем нужны прайды? Объясняем вместе со Швецией 🌈

Meduza
09:21, 31 июля 2017

Это необычный для России партнерский проект — мы его сделали вместе со Швецией, и он про прайд, который пройдет в Стокгольме с 31 июля по 6 августа (главное мероприятие — сам парад, он будет 5 августа). Поскольку большинство вещей, которые рассказаны в ролике, требуют возрастного ограничения 18+, то смотрите ролик, а тут мы ничего писать больше не будем.

🌈 Зачем нужны прайды? (На примере Швеции)
Meduza
Мы сделали со Швецией уже довольно много неплохих материалов — например, видео про феминизм, тест про шведскую семью и игру про шведскую политику. Они все вот тут.

В видео использованы материалы сайта QX.se, Наталии Спитари, и Кати Капкачик

В видео использованы материалы сайта QX.se, Наталии Спитари, и Кати Капкачик

Партнерский материал

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