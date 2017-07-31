партнерский материал
Зачем нужны прайды? Объясняем вместе со Швецией 🌈
Meduza
09:21, 31 июля 2017
Это необычный для России партнерский проект — мы его сделали вместе со Швецией, и он про прайд, который пройдет в Стокгольме с 31 июля по 6 августа (главное мероприятие — сам парад, он будет 5 августа). Поскольку большинство вещей, которые рассказаны в ролике, требуют возрастного ограничения 18+, то смотрите ролик, а тут мы ничего писать больше не будем.
Мы сделали со Швецией уже довольно много неплохих материалов — например, видео про феминизм, тест про шведскую семью и игру про шведскую политику. Они все вот тут.