Зачем нужны прайды? Объясняем вместе со Швецией 🌈

Это необычный для России партнерский проект — мы его сделали вместе со Швецией, и он про прайд, который пройдет в Стокгольме с 31 июля по 6 августа (главное мероприятие — сам парад, он будет 5 августа). Поскольку большинство вещей, которые рассказаны в ролике, требуют возрастного ограничения 18+, то смотрите ролик, а тут мы ничего писать больше не будем.