Воронежские полицейские грубо обошлись с двумя чеченскими девушками. Губернатору области пришлось извиняться перед всем народом Чечни

27 июля в Воронеже полицейские попросили двух чеченских девушек с ребенком показать документы, после чего разгорелся конфликт. Только один полицейский был в форме, еще двое — в штатском. Девушки, одна из которых была несовершеннолетней, отказались предъявлять документы, сказав, что просто гуляют с 3-месячным ребенком и ничего не нарушают. Полицейские в ответ потребовали проехать с ними в отделение.

«На нашу просьбу представиться они не реагировали, на просьбу назвать основания своих требований заявили, что на нас платки и длинные юбки и что мы можем совершить теракт», — рассказала одна из девушек, Марха Абдуллаева. Другой девушке, Малике Курсаевой, которая снимала на видео происходящее, один из полицейских угрожал разбить телефон; кроме того, он обещал надеть на обеих наручники.

Конфликт Чеченок с полицией в воронеже. Video_boom

В конфликт вмешались двое родственников девушек — и их задержали. По словам Абдуллаевой, во время ссоры с полицейскими девушки позвонили отцу одной из них, Руслану Абдуллаеву, и ее брату Шамилю Яндарбаеву. Те приехали на место конфликта и начали защищать девушек. В итоге полицейские в штатском задержали обоих мужчин и отвезли в отделение. При этом Яндарбаева повалили на землю и заковали в наручники. «Я не знаю, почему они были в штатском, они были оперуполномоченные, наверное, им так разрешено», — сказал Яндарбаев «Медузе». Он сообщил, что в отделении обоими мужчинами никто не занимался и вскоре их отпустили.

Яндарбаев в разговоре с «Медузой» также сказал, что девушки в ходе конфликта «пострадали только морально».

Препирательства девушек и полицейских сопровождались агрессивными комментариями прохожих. На записи слышно, что прохожие называли чеченцев «чурками» и заявляли, что они в гостях у «русских и советских» людей, а также предлагали «убираться в Чуркестан». Одна из прохожих несколько раз оскорбила чеченцев на камеру, а другая заявляла, что девушки провоцируют прохожих.

За пострадавших вступился глава Чечни Рамзан Кадыров. Видео с конфликтом быстро стало вирусным и разошлось по пабликам «ВКонтакте». В тот же день, 27 июля, Кадыров назвал случившееся «позором» и «вопиющим инцидентом» — и призвал главу МВД Владимира Колокольцева провести проверку действий полицейских.

29 июля в своем инстаграме Кадыров написал, что сотрудники полиции «уже признали свою неправоту», и сообщил, что он обсудил случившееся с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым. По словам главы Чечни, Гордеев, другие представители власти Воронежской области и «общественность города» осудили действия полицейских.

«Известно, что участники инцидента обращаются к пострадавшим с просьбой принять их извинения. Я не знаю, как поступят Руслан Абдуллаев, его дочь и другие. Но забыть все это нам всем будет нелегко», — сказал Кадыров.

Перед семьей и чеченским народом лично извинился губернатор Воронежской области. По данным ГТРК «Грозный», Алексей Гордеев в ходе разговора с Рамзаном Кадыровым отметил, что «виновные непременно понесут ответственность и официально извинятся перед потерпевшей семьей». Также губернатор «принес слова извинения в адрес чеченского народа». Руслан Абдуллаев рассказал, что официальных извинений ни от сотрудников полиции, ни от руководства ГУ МВД России по Воронежской области в семью пока не поступало.

Шамиль Яндарбаев рассказал «Медузе», что с семьей уже связались представители местных властей — и «сейчас идут обсуждения», как решить конфликт.

Чеченская полиция начала проверку высказываний одной из прохожих. Этим занялся центр по противодействию экстремизму (центр «Э») МВД Чечни.

Представитель МВД рассказал, что следователи нашли на YouTube видеоролик, в котором «неустановленная женщина публично высказывает слова, унижающие достоинство человека либо группы лиц по признакам их принадлежности к определенному полу, расе, национальности и языку». Ее проверяют на «признаки преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ» — разжигание межнациональной розни.

Свою проверку начали Следственный комитет и МВД РФ. В СК признали, что сотрудники полиции вели себя «некорректно и грубо», МВД также проводит служебную проверку. В пресс-службе воронежского управления полиции на вопросы «Медузы» отвечать отказались.