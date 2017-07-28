Ким Кардашьян и Канье Уэст снова ждут ребенка. Из-за тяжелых беременностей Кардашьян его вынашивает суррогатная мать

US Weekly, ссылаясь на анонимный источник, сообщило , что в семье Канье Уэста и Ким Кардашьян ждут третьего ребенка. Первых двух — дочь Норт и сына Сэйнта — Кардашьян вынашивала сама, но на этот раз они решили обратиться к услугам суррогатной матери. Причиной такого решения стали осложнения с прежними беременностями Ким Кардашьян, о которых она открыто рассказывала на телевидении и в своем блоге.

По информации US Weekly, суррогатная мать, к которой обратились Канье Уэст и Ким Кардашьян, уже находится на третьем месяце беременности. Это значит, что ребенок должен появиться на свет в январе 2018 года. О решении пары прибегнуть к услугам суррогатной матери впервые сообщил журнал People около месяца назад; эту информацию изданию также предоставил неназванный источник.

Несмотря на то, что Кардашьян с Уэстом не подтвердили эту информацию, US Weekly напоминает, что сама Ким Кардашьян выражала желание иметь еще одного ребенка на реалити-шоу «Семейство Кардашьян». В мае 2016 года, через пять месяцев после рождения сына Сэйнта, Кардашьян опубликовала в снэпчате снимок с тестом на беременность, который она сделала в туалете самолета. Позже она объяснила свой поступок: «У меня была задержка и я начала паниковать. Мне казалось, что я не выдержу 10 часов в безвестности на борту самолета, так что сделала тест и решила поделиться результатом с фанатами».

Страх Кардашьян объясняется тем, что две ее беременности протекали сложно; врачи объяснили ей, что беременеть еще раз будет небезопасно. Первая беременность Кардашьян осложнилась приращением плаценты — из-за этого плацента не отделяется самостоятельно при родах. «Врачу пришлось буквально засунуть в меня руку по локоть и оторвать плаценту вручную. Отвратительно и очень больно!», — писала Кардашьян в своем блоге, посвятив отдельный пост рискам во время беременности. Это же осложнение возникло и во время ее второй беременности.

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jul 27, 2015 at 9:49pm PDT

Кардашьян также рассказывала, что, ожидая рождения дочери, страдала от преэклампсии — осложнения на поздних сроках беременности, при котором у женщины повышается давление и уровень белка в моче, возникают сильные головные боли, тошнота и отеки. Преэклампсия становится причиной смерти роженицы в 12 процентах случаев. Из-за этого Норт Уэст появилась на свет на шесть недель раньше срока. Кардашьян говорила и о том, что с большим трудом забеременела во второй раз — и в какой-то момент ездила на медицинские обследования каждый день. «Кажется, мы с беременностью не очень подходим друг другу», — признавалась она.

Еще осенью 2016 года Ким Кардашьян начала задумываться о суррогатном материнстве и даже встречалась с женщиной, которая рожала сама и прибегала к услугам суррогатной матери. В то же время Кардашьян говорила и о сомнениях, связанных с таким решением: «Мой главный страх — смогу ли я полюбить этого ребенка так же сильно, как если бы я выносила его сама?»

По информации US Weekly, суррогатной матерью для Кардашьян и Уэста стала молодая женщина из Сан-Диего, которая уже вынашивала ребенка для другой пары, а также снималась в ролике о возможностях суррогатного материнства. Имя женщины не разглашается, но сообщается, что Кардашьян и Уэст нашли ее через специальное агентство, а гонорар за рождение ребенка составит 45 тысяч долларов (и еще пять тысяч за каждого «дополнительного» младенца, если в результате ЭКО приживется не один эмбрион).