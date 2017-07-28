10 мест в Паттайе, которые должен увидеть каждый

Необитаемый остров с макаками, золотой Будда, вырезанный лазером в скале, идиллический пляж на военно-морской базе — «Медуза» вместе с Туристическим управлением Таиланда рассказывают про десять мест в Паттайе, фотографии из которых украсят ваш Instagram.

Ботанический сад Нонгнуч

понедельник — воскресенье: 8.00 — 18.00

В середине прошлого века семья тайских бизнесменов приобрела этот участок земли к югу от Паттайи под фруктовые плантации, но после путешествия в Европу мадам Нонгнуч убедила мужа разбить здесь вместо манговой рощи несколько садов и парков — во французском, английском и других стилях.

Позже к паркам добавилась самая большая коллекция орхидей в Таиланде, этнографическая деревня, спа-отель и рестораны. С тех пор сад Нонгнуч превратился в одно из самых популярных мест отдыха в Паттайе. Если хотите избежать толп в кадре, лучше взять такси в Паттайе и приехать в Нонгнуч до десяти утра или, наоборот, ближе к закату.

Остров Ко-Лин

Miles Astray

Самый фотогеничный из островков у побережья Паттайи благодаря заселившей его колонии симпатичных маленьких макак. Обезьянки давно привыкли к людям: когда к острову приближаются катера с туристами, макаки отважно прыгают в воду в надежде поживиться какой-нибудь едой. Соберетесь на Ко-Лин, запаситесь арбузными кубиками — они у обезьянок в особом почете. Попасть сюда можно на одном из прогулочных катеров, которые в течение всего дня отчаливают от пирса на южном пляже Джомтьен: любой тур по островам вокруг Паттайи включает и посещение Ко-Лина.

Дворец Сукхавади

понедельник — воскресенье: 8.00 — 22.00

Вход: 500 бат

Smiling in Thailand / Alamy / Vida Press

Место обязательно к посещению для настоящих ценителей азиатского китча. Экстравагантный шестиэтажный дворец, выкрашенный в оттенки розового и зеленого и окруженный садами с фонтанами и павлинами. Удивительное сооружение выстроил в 2000 году местный предприниматель Панья Чоититаван, сделавший состояние на торговле замороженной курицей.

Внутри Сукхавади макеты птицеферм Чоититавана соседствуют со статуями Будды, ростовыми куклами Мэрилин Монро, портретами тайских королей, святилищем китайской богини милосердия Гуань Инь и позолоченными скульптурами персонажей римской мифологии.

Horizon Rooftop

понедельник — воскресенье: 17.00 — 1.00

Watchares Hansawek

Захотите посмотреть на Паттайю с высоты, а заодно выпить коктейль — отправляйтесь в отель Hilton Pattaya. Ресторан с круговой панорамой города и моря занимает последний, 35-й этаж здания. Отсюда же можно выбраться в бар с террасой, авторскими коктейлями и мягкими диванами, расположенный прямо на крыше. Чтобы попасть в Horizon Rooftop, поднимитесь на седьмой этаж отеля, а оттуда на отдельном лифте уже на самый верх. Приходить лучше к закату: и бар, и ресторан открываются как раз за час до него, в пять вечера. К тому же до семи наливают два коктейля по цене одного.

Экскурсия «Полет гиббона» в заповеднике Чомпу

Цена экскурсии: 3599 бат

Незабываемая Азия

Главный аттракцион для всех, кто любит проводить время на природе, — трехчасовая экскурсия «Полет гиббона» по дождевым лесам заповедника Чомпу. Причем прогуливаться вы будете не по земле, а между кронами деревьев, передвигаясь от одной к другой с помощью специального оборудования и под присмотром инструкторов. Если вы никогда не пробовали кататься на зиплайне, ничего страшного — всему научат на месте. Экскурсия начинается с коротких переездов от дерева к дереву, а вскоре даже самые робкие новички осваиваются, перестают цепляться за трос руками и отправляются в свободный полет, оглядываясь по сторонам в надежде увидеть гиббона или редкую птицу-носорога.

Бронировать «Полет гиббона» надо как минимум за день. В цену экскурсии входит переезд из Паттайи и обратно, прокат всего оборудования, обед в ресторанчике на озере и посещение расположенного тут же в заповеднике небольшого зоопарка. Все вместе — развлечение на целый день.

Ват Янсангварарам

понедельник — воскресенье: 6.30 — 17.00

Вход свободный

Peerayut Chan

Этот гигантский монастырский комплекс в 15 километрах к югу от города был построен в 1970-е годы под патронажем короля Рамы IX. Помимо храмов, выполненных в традиционных архитектурных стилях разных регионов буддистского мира, здесь есть парк и озеро.

В Ват Янсангварарам можно встретить тургруппы из Паттайи, но в первую очередь это не туристический аттракцион, а самое важное буддистское святилище в этой части Таиланда. Поэтому в шортах, коротких юбках, майках без рукавов приезжать сюда не стоит. Тут можно посетить один из уроков медитации, которые каждый день проводят монахи, но имейте в виду, что ритуал проходит на тайском языке. Из Паттайи сюда можно добраться на маршрутке или на такси. Если хотите сделать фотографии величественного монастыря и избежать людей в кадре, приезжайте в Ват Янсангварарам с понедельника по четверг.

Гора Золотого Будды

понедельник—воскресенье: 8.00 — 17.00

Вход свободный

MTS_Photo

Самое большое изображение Будды в мире — не статуя, как можно было бы подумать, а рисунок 130-метровой высоты, выполненный на утесе Кхао-Чи-Чан к югу от Паттайи. Будда появился здесь в 1996 году — в честь 50-летнего юбилея восхождения на трон короля Рамы IX. Эскиз нарисовали дети короля. По ночам изображение вырезали на скале с помощью лазера, а днем скалолазы отшлифовывали контур вручную и заполняли его листовым золотом. У подножия горы расположено буддистское святилище и разбит парк с павильонами для медитации. Поездку сюда легко совместить с визитом в Ват Яннасангварарам, уступы которого поднимаются над кронами деревьев всего в паре километров отсюда, — при желании можно даже дойти пешком.

Святилище Истины

понедельник — воскресенье: 8.00 — 17.00

Вход: 500 бат

Meesiri

Строительство Святилища Истины началось в 1981 году и продолжается до сих пор. По замыслу инициатора проекта, храм должен стать пространством для философских размышлений, посвященным всем религиям Востока одновременно. Внешне он напоминает о великих дворцах Ангкор-Вата, но в отличие от них выполнен не из камня, а из тикового дерева.

Стены здания снаружи и изнутри украшены искусной резьбой по мотивам религиозных и мифологических сюжетов Таиланда, Камбоджи, Китая и Индии. Готовьтесь фотографировать замысловатые детали и собирать за эти снимки лайки.

The Rooof Sky Bar & Restaurant Pattaya (Siam@Siam Design Hotel)

понедельник — воскресенье: 7.00 — 0.00

NaBruce Lee / Siam At Siam Design Hotel Pattaya

Баром с рестораном на крыше могут похвастаться многие отели в центре Паттайи, но только на вершине 25-этажной башни Siam@Siam Design Hotel Pattaya помимо коктейлей и диджея есть еще и бассейн. Начиная с шести вечера здесь особенно людно: посетители приходят встречать закат, а дальше веселье в баре продолжается вплоть до полуночи. При этом сам бар открыт с раннего утра, так что никто не может помешать вам наслаждаться видом в гордом одиночестве. Главное — приходите пораньше и закажите хотя бы один напиток, чтобы вас пустили в бассейн. Чтобы в кадр не попали высотки Паттайи, снимайте с максимально низкой точки, ближе к воде — трюк не новый, зато проверенный.

Саттахип

Вход: 100 бат, включает бесплатный трансфер с территории военно-морской базы на пляжи

Piyachat Poonsiri

Лучшие пляжи в окрестностях Паттайи — с бирюзовой водой, мелким белоснежным песком и без толп курортников — в ее южном пригороде Саттахипе. Добраться сюда можно на такси или тук-туке от пляжа Джомтьен, полчаса — и вы на месте. Формально пляжи находятся на территории военно-морской базы: при въезде на режимный объект моряки изымут у вас паспорт или водительские права, выдадут пропуск и строго предупредят, что все иностранцы должны покинуть Саттахип не позже шести вечера. С северных пляжей открывается впечатляющий вид на небоскребы Паттайи, а южные подойдут тем, кто хочет отдохнуть в одиночестве: в будни там совсем нет людей. Зато в четыре часа дня, как по расписанию, на поиски еды выходят нахальные обезьяны, так что рекомендуем приезжать пораньше.

Паттайя — курорт, где можно найти развлечения на любой вкус. Откройте для себя удивительный мир Таиланда и увезите с собой на память множество красивых фотографий. А если хотите узнать больше о самых интересных местах королевства, подписывайтесь на страницы Туристического управления Таиланда «ВКонтакте», Facebook и Instagram.