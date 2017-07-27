Оказывается, трое преступников, сбежавших из тюрьмы Орандж-Каунти, снимали свой побег на видео Посмотрите, как это было

Рано утром 22 января 2016 года трое заключенных сбежали из тюрьмы Орандж-Каунти в Калифорнии. Они проделали лаз в вентиляционную шахту, пробрались по ней на крышу учреждения, где была обустроена зона для прогулок, а потом с помощью веревки из простыней спустились с крыши — и оказались на свободе. 20-летний Джонатан Тью ожидал суда по делу об убийстве; 43-летний Бак Дуонг подозревался в покушении на убийство; 37-летний Хосейн Найери два года находился под стражей по обвинению в покушении на убийство с особой жестокостью.

Найери был самым опасным из беглецов. Его судили за то, что он похитил мужчину, а затем пытал его газовой горелкой — и отрезал жертве гениталии, после чего бросил умирать в пустыне. Мужчина выжил, а Найери впоследствии удалось задержать. В полиции его называли «Ганнибалом Лектером» за особую жестокость.

После побега преступники украли фургон и такси, взяв водителя в заложники. 29 января Бак Дуонг сдался полиции в месте с заложником, Найери и Тью поймали в Сан-Франциско на следующий день. У беглецов были сообщники — как в тюрьме (преподавательница английского показывала им карты местности), так и на свободе.

Как стало известно только в конце июля 2017 года, преступники снимали весь процесс побега на видео. В ролике, приобщенном к материалам уголовного дела о побеге, видно, как мужчинам удалось пробраться через вентиляцию с помощью простыней и выбраться на крышу.