Американский ветеран вот уже 70 лет обижен на власти из-за 13 долларов. Их вычли из компенсации за пребывание в плену, потому что ему удалось бежать

4 октября 1943 года 20-летний американец Энди Рамотник вылетел на боевое задание в Италии. Он был радистом и механиком на бомбардировщике Б-25. В боевой операции Рамотник участвовал в 43-й раз.

Над территорией, контролируемой немцами, самолет подбили. Люк, через который можно было выпрыгнуть, никак не открывался. Рамотник стал в панике топать на люке; в итоге тот поддался. Американец выпрыгнул с парашютом. «Я видел, как самолет падает, врезается в землю и вспыхивает», — вспоминает радист.

Когда Энди Рамотник приземлился, он услышал, как кто-то сказал по-английски: «Руки вверх». Это были два немецких солдата. Рамотник оказался в плену. Его отправили во Франкфурт, допросили и перевели в лагерь для пленных в Австрии.

Через 19 месяцев Энди Рамотнику и еще одному заключенному удалось бежать. Когда они вместе с охранявшими их солдатами вошли в деревню за водой, Рамотник заметил, что охранники отвлеклись. Двое американцев пересекли поле, переплыли реку и нашли пещеру, где провели несколько дней. Вскоре на них наткнулись немецкие солдаты, рывшие траншеи. Оба снова оказались в плену.

В апреле 1945 года, им снова удалось бежать. Они нашли убежище на австрийской ферме. Хозяйка разрешила американцам спать в амбаре, в обмен они должны были работать. Однажды на ферму зашли немцы; американцев не заметили, но хозяйка испугалась и сказала беглецам уходить. Те побрели по дороге, не зная, куда направляются. В этот момент, как вспоминает Рамотник, из одного дома выбежал мальчик и стал кричать, что война окончена.

Рамотнику с товарищем удалось добраться до расположения своих войск. Им предоставили по три месяца отпуска. Вскоре Энди Рамотнику пришло письмо из Военного министерства США. В нем говорилось, что солдату положена компенсация за пребывание в плену: по доллару за каждый день, всего — 554 доллара. В письме было также написано, что из его компенсации вычли 13 долларов за те дни, которые он провел в бегах.

94-летний американец до сих пор не может забыть эту приписку. Он возмущен, что его по сути оштрафовали за исполнение долга — по инструкции он должен был при первой возможности сбежать и помочь сбежать товарищам. Энди Рамотник все еще надеется взыскать 13 долларов с властей — для него это дело принципа.