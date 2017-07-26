За что мы не любим SEO «Медуза» нападает, оптимизаторы защищаются

Каждый, у кого есть сайт и кто хочет сделать его популярным, в какой-то момент сталкивается с необходимостью поисковой оптимизации, то есть с SEO. При этом репутация SEO крайне сомнительная — у большинства она ассоциируется с черными способами продвижения, поддельными страницами и спамом. «Медуза» собрала список распространенных претензий к SEO, а партнер материала — агентство «Иващенко и Низамов» постаралось ответить на эти вопросы.

SEO — это способ обмануть поисковики и их пользователей

Ответ: так работает плохое SEO. Хорошее SEO наоборот заботится о пользователях, помогая им легко находить нужную информацию, и о бизнесе — помогая найти клиентов. А суть плохого (черного) SEO в том, что делается только видимость хорошего сайта, чтобы поисковик думал, что сайт полезный, хотя для пользователя он так себе. Такой подход действительно мог давать результаты еще несколько лет назад, но сейчас это не сработает. Дело в том, что поисковики с каждым годом все лучше определяют реальную ценность сайта. Поэтому с каждым годом все хуже чувствуют себя черные продвиженцы и все лучше белые.

Оптимизируя сайт, ты плодишь кучу ненужных страниц и вообще портишь сайт

Ответ: для SEO зачастую действительно нужно много новых страниц. Но совсем не обязательно они должны портить сайт. При грамотном подходе сайт наоборот становится логичнее и понятнее пользователю.

Например, на сайте любого крупного интернет-магазина электроники вы обязательно встретите множество фильтров по различным параметрам, чтобы легко найти именно тот товар, который вас интересует. Поисковым системам дать быстрый и толковый ответ помогают эти же фильтры.

Так, если вы ищете «двухкамерный холодильник объемом от 370 литров» и поисковик предложит вам сразу страницу со списком именно таких холодильников, где будут цены, сравнение и прочая полезная информация, то вы наверняка будете рады такому качественному ответу. Но сайт нужно научить давать такие ответы на запросы поисковика.

Получается, что интересы пользователя, поисковика и владельца сайта совпадают, все заинтересованы в том, чтобы пользователь быстро нашел то, что искал.

Для этого нужно сделать много работы — создать хороший (ценный) контент, логичную и понятную структуру сайта, интуитивный дизайн и множество других деталей, которые сделают сайт лучше как в глазах поисковых систем, так и в глазах пользователей.

То есть, мы хотим сказать, что хорошее SEO помогает людям. Именно сеошники вместе с поисковиками работают над тем, чтобы каждый день вам было пользоваться поиском в интернете чуть удобнее, чем вчера. Ведь поисковые системы не создают контент и не улучшают сайты, а ищут из того, что есть. И им нужна помощь.

Ты оптимизировал сайт, через неделю поисковик изменил алгоритмы — и все нужно переделывать

Ответ: не совсем. Базовые принципы работы поисковых систем не меняются. Тем не менее, разумеется, нет вечных решений. Работать над сайтом приходится постоянно, так как технологии не стоят на месте. Еще не так давно flash-сайты были нормой, теперь же большинство браузеров блокирует flash-контент. Вместе с развитием интернета меняется и SEO, но такие изменения редко бывают неожиданностью и происходят нечасто.

Поисковики сами борются с SEO-специалистами — значит, точно дело нечисто

Ответ: поисковики борются с плохими SEO-специалистами. А хорошим помогают. Например, у Яндекса есть различные официальные инструменты в помощь сеошнику: «Яндекс.Метрика», «Яндекс.Вебмастер»; в «Академии Яндекса» есть целое направление, где сам «Яндекс» пропагандирует принципы белого продвижения сайта.

Сеошники изображают из своей работы магию, и непонятно, что они реально делают

Ответ: такая проблема действительно существует. Многие предприниматели покупают «кота в мешке». Тем не менее, рынок развивается и все больше компаний работают в открытую, не скрывая список работ и применяемых технологий. Если ваш подрядчик отказывается раскрывать состав своих работ, попробуйте поискать другого.