Дагестанского министра строительства похитили, за него требовали выкуп. Не исключено, что это была инсценировка

Вечером 20 июля в Дагестане похитили республиканского министра строительства, архитектуры и ЖКХ Ибрагима Казибекова. Чиновника привезли в квартиру в Махачкале, приковали наручниками к батарее и потребовали выкуп в 100 миллионов рублей. Министру удалось сократить сумму выкупа до 70 миллионов; при передаче денег в ночь на 21 июля оба похитителя были задержаны. Местные издания связывают похищение с конфликтом на региональном строительном рынке — и даже предполагают, что похищение было инсценировано, а сам чиновник якобы задолжал крупную сумму похитителям.

Министра строительства, ЖКХ и архитектуры Дагестана похитили 20 июля. По версии следствия, вечером 20 июля, за неделю до своего дня рождения, 58-летний Ибрагим Казибеков возвращался домой на своем автомобиле по трассе, ведущей из Махачкалы в Каспийск. Неподалеку от места, где в Махачкале раньше был городской ипподром (его снесли; сейчас там строят дома для переселенцев из ветхого жилья), машину остановили похитители. Два человека, угрожая пистолетом, пересадили Казибекова в свой автомобиль и увезли в расположенную неподалеку квартиру. Там чиновника пристегнули наручниками к батарее.

Похитители потребовали выкуп, и министр согласился заплатить его. По данным Следственного комитета, сперва от Казибекова требовали выкуп в 100 миллионов рублей, но позже снизили его до 70 миллионов. Деньги требовали, угрожая насилием и убийством, все переговоры при этом вели прямо в квартире, куда привезли заложника. Спустя семь часов министр согласился заплатить — и назвал похитителям адрес, по которому они могут поехать и забрать выкуп. В управлении СК по Дагестану отказались говорить, кто и как готовил деньги, которые министр обещал похитителям.

Подозреваемые в похищении задержаны в ночь на 21 июля — это произошло в доме, адрес которого назвал Казибеков, во время передачи первой части выкупа — 30 миллионов рублей. Министра освобождали бойцы МВД, ФСБ и Росгвардии. Задержанными оказались братья Залкип и Яхъи Алискантовы. Следственный комитет предъявил им обвинение по нескольким статьям УК РФ — в похищении человека, вымогательстве в особо крупном размере и незаконном обороте оружия.

По одной из версий, Казибекова могли похитить «по заказу». Источник ТАСС в силовых структурах Дагестана сообщил, что сейчас следствие проверяет версию заказного похищения, в котором братья Алискантовы могли быть только исполнителями. При этом известно, что Залкип Алискантов в ноябре 2008 года был осужден за покушение на убийство и незаконный оборот оружия в составе организованной группы на восемь с половиной лет колонии строгого режима.

Еще одна версия случившегося — конфликт на строительном рынке Дагестана. До того как стать министром, Казибеков был не только депутатом народного собрания Дагестана, но и учредителем строительной компании ЗАО «Атом», а также председателем совета директоров саморегулируемой организации «Строительное региональное объединение» (эти обстоятельства он скрыл при назначении на должность министром в июне 2015 года, но требование прокуратуры уволить Казибекова не было выполнено). Кроме того, по данным журналистов дагестанского издания «Черновик», министр и сейчас связан с рядом строительных компаний, в том числе с крупными подрядчиками проекта по расселению ветхого жилья в Дагестане.

Алискантовы также могут иметь отношение к строительному бизнесу. Еще одному брату подозреваемых, Алибеку Алискантову, принадлежит 9,5% акций завода по производству керамического гранита «Мараби» (по данным «Черновика», владельцем 16% акций завода является играющий сейчас за ФК «Рубин» известный российский футбольный вратарь Сослан Джанаев; само же предприятие считается аффилированным с премьер-министром Дагестана Абдусамалом Гамидовым).

Издание «Кавказская политика» утверждает, что похищения на самом деле не было. Со ссылкой на два собственных источника «Кавказская политика» пишет, что Казибеков задолжал братьям Алискантовым крупную сумму денег за земельный участок возле ипподрома (где и похитили министра) — в него якобы вложилась семья Алискантовых, но ожидаемой прибыли от строительства домов для переселенцев из ветхого жилья не получила. «Конфликт назрел давно… 30–40 миллионов он [братьям] вернул. Потом речь пошла о 80 миллионах рублей. Судя по всему, Казибеков сообщил об этом правоохранительным органам, и [братьев] задержали», — уверен один из источников издания.

Официально эта информация не подтверждена; в СК вообще не говорят о возможных мотивах преступления, его расследование продолжается.

Казибеков серьезно не пострадал и сразу вышел на работу. Уже 21 июля он присутствовал на совещании в правительстве республики. 25 июля в министерстве строительства Дагестана «Медузе» заявили, что сейчас Казибеков находится в командировке. В пресс-службе подчеркнули, что пока не готовы комментировать похищение министра и предложили обратиться «после праздников», не уточнив, какие праздники имеются в виду.