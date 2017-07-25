Африканской компании выписали налогов на 190 миллиардов долларов. И это не ошибка!

Танзанийской компании Acacia Mining, которая занимается добычей золота, доначислили налоги на 190 миллиардов долларов . Это не ошибка клерка — правительство Танзании решило, что Acacia Mining обманула государство на 40 миллиардов, а еще 150 набежало в качестве штрафов и пеней.

190 миллиардов долларов — это не просто много, это абсолютно невероятная сумма. «ЮКОС», когда-то крупнейшая нефтяная компания в России, обанкротился из-за того, что налоговики доначислили ему около 25 миллиардов долларов налогов , включая все штрафы и претензии к дочерним предприятиям.

190 миллиардов долларов — рыночная капитализация лишь нескольких десятков компаний. Самая дорогая компания в мире — Apple — стоит 792 миллиарда. Как подсчитал Bloomberg, чтобы рассчитаться с правительством, Acacia Mining понадобится отдать 200 своих годовых выручек .

«Счет на 40 миллиардов долларов — это в два раза больше , чем суммарные налоговые отчисления пяти крупнейших производителей золота в мире с 2000 года», — приводит Bloomberg слова аналитика Хантера Хиллкоат из Investec Plc. Даже годовой ВВП Танзании меньше предъявленных золотодобывающей компании претензий, он составляет около 150 миллиардов долларов .

Спор между правительством Танзании и Acacia Mining идет уже несколько месяцев — чиновники считают, что компания не задекларировала экспорт с двух своих месторождений, Acacia Mining это отрицает. В марте Танзания запретила экспорт необработанного золота и меди, что приносит Acacia Mining убыток в миллион долларов в день.

Акции Acacia Mining с начала года подешевели более чем в два раза.