В 1939 году у берегов Исландии затопили грузовое судно. Теперь на нем (возможно) нашли нацистское золото

Британская компания обнаружила ценный груз на затонувшем немецком судне «Минден», которое находится в 200 километрах от берегов Исландии. Британская пресса пишет, что на дне в контейнере может лежать четыре тонны золота стоимостью более 100 миллионов евро.

Грузовое судно «Минден» было затоплено в сентябре 1939 году, спустя примерно месяц после начала Второй мировой войны. Когда «Минден» заметил британский крейсер «Калипсо», команда выполнила приказ командования: суда при возникновении опасности должны были либо искать убежища в порту нейтральной страны, либо быть затоплены. Экипаж «Миндана» сдался британцам. Его подобрал крейсер «Данидин».

«Минден», согласно книге профессора Университетского колледжа Лондона Кейта Мичела, 16 августа 1939 года вышел из Буэнос-Айреса в южноафриканский Дурбан, но затем планы изменились. Судно зашло в бразильский Сантос, оттуда в Рио-де-Жанейро и затем отправилось в Германию.

Какой груз перевозился на «Миндене», достоверно неизвестно. По документам, там находился только сок растений, который используется при дублении кожи. Но также известно, что в Бразилии в погрузке почему-то участвовали сотрудники местного филиала «Дрезднер банка» — и это может свидетельствовать о том, что на борту находился более ценный груз.

Британская компания Advanced Marine Services, заявившая о находке, вела поиски без ведома исландских властей. В апреле 2017 года местные пограничники обнаружили в своих водах норвежское исследовательское судно, зафрахтованное британцами. Команда рассказала им, что ищет «интересные вещи» времен Второй мировой войны. Британцы настаивают, что груз принадлежит тому, кто его нашел. Исландия должна выпустить заявление по поводу находки.