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истории

Авиасалон МАКС-2017. Фотографии самолетов в небе и зрителей — на земле

Meduza
11:06, 23 июля 2017

В воскресенье, 23 июля, в Жуковском завершается Московский авиакосмический салон. Он проходит раз в два года, и каждый раз собирает сотни тысяч человек, которые приходят посмотреть как на старую советскую технику, так и на современные, по большей части военные самолеты. Фотограф Евгений Фельдман по просьбе «Медузы» съездил в Жуковский и посмотрел, как проходил МАКС в этот раз.

Выступление пилотажной группы Fursan Al Emarat из ОАЭ
Евгений Фельдман для «Медузы»
Евгений Фельдман для «Медузы»
Выступление пилотажной группы Fursan Al Emarat из ОАЭ. По словам корреспондента «Медузы» Павла Мерзликина, который также посетил МАКС, именно выступление Fursan Al Emarat понравилось зрителям больше всего — из-за своей красочности.
Евгений Фельдман для «Медузы»
Пилотирование Як-130 на фоне Ту-144 на статической экспозиции
Евгений Фельдман для «Медузы»
По подсчетам организаторов, в 2017 году МАКС посетили около 400 тысяч человек
Евгений Фельдман для «Медузы»
Евгений Фельдман для «Медузы»
Перспективный российский истребитель МиГ-35 на статической экспозиции. Эти истребители могут поступить на вооружение в 2018 году
Евгений Фельдман для «Медузы»
Выступление пилотажной группы «Русь» на Л-39
Евгений Фельдман для «Медузы»
Евгений Фельдман для «Медузы»
К МиГ-35 проявляют интерес потенциальные заказчики из более чем 30 стран
Евгений Фельдман для «Медузы»
Николай Ту-160 «Николай Кузнецов» — неизменный атрибут всех МАКСов
Евгений Фельдман для «Медузы»
Евгений Фельдман для «Медузы»
Евгений Фельдман для «Медузы»
Выступление пилотажной группы Fursan Al Emarat из ОАЭ
Евгений Фельдман для «Медузы»
Выступление пилотажной группы Fursan Al Emarat из ОАЭ
Евгений Фельдман для «Медузы»
Пилотирование на Як-130
Евгений Фельдман для «Медузы»
Выступление пилотажной группы Fursan Al Emarat из ОАЭ
Евгений Фельдман для «Медузы»
Выступление пилотажной группы «Русь» на Л-39
Евгений Фельдман для «Медузы»
Выступление пилотажной группы Fursan Al Emarat из ОАЭ
Евгений Фельдман для «Медузы»
Выступление пилотажной группы Fursan Al Emarat из ОАЭ
Евгений Фельдман для «Медузы»
Выступление пилотажной группы «Русские витязи» на Су-30СМ
Евгений Фельдман для «Медузы»
Выступление пилотажной группы «Русские витязи» на Су-30СМ
Евгений Фельдман для «Медузы»
Выступление пилотажной группы «Русские витязи» на Су-30СМ
Евгений Фельдман для «Медузы»
Выступление пилотажной группы «Стрижи» на МиГ-29. Именно МиГ-29 должны заметить МиГ-35
Евгений Фельдман для «Медузы»

Возможно, МАКС проходит в Жуковском в последний раз. Международный авиасалон 2019 года, вероятно, пройдет в Кубинке, где располагается военно-патриотический парк «Патриот», сообщил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов. Многие участники и посетители салона эту идею не одобряют, предполагая, что в условиях санкций перенос МАКСа на военный аэродром может отпугнуть участников и изменить атмосферу авиасалона на более милитаризированную. Против выступили и летчики-испытатели. С просьбой сохранить авиасалон в Жуковском они обратились к президенту Владимиру Путину, который открывал МАКС-2017.