Авиасалон МАКС-2017. Фотографии самолетов в небе и зрителей — на земле
В воскресенье, 23 июля, в Жуковском завершается Московский авиакосмический салон. Он проходит раз в два года, и каждый раз собирает сотни тысяч человек, которые приходят посмотреть как на старую советскую технику, так и на современные, по большей части военные самолеты. Фотограф Евгений Фельдман по просьбе «Медузы» съездил в Жуковский и посмотрел, как проходил МАКС в этот раз.
Возможно, МАКС проходит в Жуковском в последний раз. Международный авиасалон 2019 года, вероятно, пройдет в Кубинке, где располагается военно-патриотический парк «Патриот», сообщил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов. Многие участники и посетители салона эту идею не одобряют, предполагая, что в условиях санкций перенос МАКСа на военный аэродром может отпугнуть участников и изменить атмосферу авиасалона на более милитаризированную. Против выступили и летчики-испытатели. С просьбой сохранить авиасалон в Жуковском они обратились к президенту Владимиру Путину, который открывал МАКС-2017.