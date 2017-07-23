В воскресенье, 23 июля, в Жуковском завершается Московский авиакосмический салон. Он проходит раз в два года, и каждый раз собирает сотни тысяч человек, которые приходят посмотреть как на старую советскую технику, так и на современные, по большей части военные самолеты. Фотограф Евгений Фельдман по просьбе «Медузы» съездил в Жуковский и посмотрел, как проходил МАКС в этот раз.