Буква, которая 500 лет была подростком В немецком алфавите появилась заглавная ß

Летом 2017 года в немецком алфавите появилась новая буква — заглавная эсцет, которая до сих пор имела лишь строчное написание. Споры о ее необходимости велись с XIX века. «Медуза» рассказывает, какие были проблемы со строчной ß — и почему Германия все-таки решилась на языковую реформу.

Тем, кто не знает немецкого, но хоть раз бывал в Германии, эсцет (ß) прекрасно знакома по слову «Straße» («улица»). Эсцет — или, как ее еще называют, «s острое» — читается как «с» и используется после долгих гласных звуков.

Эсцет нельзя назвать редкой буквой. Она встречается во многих распространенных словах: без нее не получится написать «groß» («большой»), «Schloß» («замок») или ругательное «Scheiße» («дерьмо»). Но поскольку с «s острого» не начинается ни одно немецкое слово, отсутствие заглавной буквы можно было бы даже не заметить. Зато оно становилось очевидным, когда требовалось написать заглавными буквами все слово — тогда «улица», например, выглядела как «УЛИцА», а словосочетание «большой замок» — как «БОЛЬшОЙ ЗАМОк».

Для таких случаев немецкая орфография предусматривала возможность заменить отсутствующую заглавную эсцет на сочетание «SS». Это вроде бы простое правило на практике приводило к путанице и ошибкам, а иногда и вступало в противоречие с другими правилами немецкого языка. Например, при замене эсцет на «SS» могут появиться монстры вроде слова MASSSTAB («масштаб») с тремя «s» подряд. Кроме того, в написании заглавными буквами с заменой ß на «SS» иногда возникает двусмысленность. Так, словосочетание «в целях» («in Maßen»), набранное заглавными буквами, превращается в словосочетание «в массах» («in Massen»).

Больше всего проблем из-за отсутствия заглавной эсцет возникало у людей, у которых злополучная буква встречается в фамилии. Поскольку в немецких паспортах фамилии пишутся большими буквами, чиновникам приходилось заменять в документах ß на «SS». В итоге разобрать, как фамилия пишется на самом деле — например, Großmann или Grossmann, — было невозможно. Собственно, именно это и убедило в том, что прописная ß все-таки нужна немецкому алфавиту. Эсцет, пишет газета Zeit, 500 с лишним лет была подростком, и лишь теперь ей позволили вырасти.

Новая буква выглядит как нечто среднее между маленькой эсцет и большой буквой B — ẞ. Нововведение, как водится, понравилось далеко не всем в Германии: одни критикуют букву из-за неказистого начертания, другие называют прописную эсцет «внедорожником среди букв» — из-за размеров. Вот как новую букву описывает газета Sueddeutsche Zeitung: «Основание наклонено так сильно, что напоминает уличный фонарь 1960-х годов, на нем болтается огромный крюк, который вот-вот опрокинет всю конструкцию».

Эсцет используется не во всех немецкоязычных странах. В Швейцарии «s острое» во всех случаях заменяют сочетанием «ss». От редкой буквы швейцарцы начали избавляться в начале ХХ века. По одной из версий, процесс был спровоцирован распространением печатных машинок: в Швейцарии, где помимо немецкого языка государственными были еще и , на печатных машинках требовалось освободить место для знаков «ç», «à», «é» и «è». Последней от эсцет отказалась влиятельная швейцарская газета Neue Zuercher Zeitung; в издании этот знак использовали до 1974 года. Запрещать эсцет или официально от нее отказываться Швейцарии так и не пришлось: смерть этой буквы наступила в результате естественных причин.