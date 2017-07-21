Видеоблогер kamikadzedead обвинил YouTube в блокировке оппозиционных видео и каналов. Главное

Видеоблогер kamikadzedead (Дмитрий Иванов) обвинил YouTube в намеренном закрытии российских оппозиционных каналов. Ролик появился в канале Иванова 19 июля (у kamikadzedead более миллиона подписчиков). Обращаясь к сервису по-английски, Иванов рассказал о проблемах со свободой слова в России и невозможности критиковать действующую власть на федеральном телевидении. «То же самое сейчас хотят сделать и с российским ютьюбом», — заявил Иванов. По его словам, российский офис компании использует новые , касающиеся модерации оскорбительного контента, для того, чтобы удалять оппозиционные видео и «уничтожать каналы, критикующие власть».

Сервис YouTube принадлежит технологическому гиганту Google; в России есть офис Google, однако нет самостоятельного подразделения видеосервиса. В разделе правил Google, который называется «Дискриминационные высказывания и проявления ненависти», говорится, что критика государственной власти — это «абсолютно нормально» (последний раз правила были обновлены в январе 2017 года).

Обращение kamikadzedead к YouTube kamikadzedead

Поводом для обращения стала блокировка 18 июля канала «Быть или», посвященного «ошибкам и преступлениям российских чиновников». Как рассказал «Медузе» его автор (он просил сохранить его анонимность), сервис сначала удалил его ролик недельной давности «Путин в 90-е» — о том, что «поднятая с колен Россия» не является достижением одного лишь Владимира Путина, — а еще через десять минут заблокировал весь канал. «Произошел целенаправленный моментальный скачок жалоб, которые YouTube должен проверять, а подобные резкие скачки нереальны, если речь не идет о ботах», — рассказал блогер.

Он уточнил, что сервис автоматически удаляет видео, в которых нарушаются авторские права, например незаконно используются музыкальные композиции (это действительно так). Что касается блокировки из-за волны жалоб от пользователей, YouTube должен в отдельном порядке проверять каждый такой случай, настаивает автор «Быть или». Канал в итоге разблокировали; это произошло через час после публикации обращения kamikadzedead, сказал «Медузе» ведущий «Быть или».

Kamikadzedead упоминал еще один блог, пострадавший от «цензуры YouTube». В частности, в обращении видеоблогера речь шла о многочисленных «страйках» (блокировка видео за нарушение правил) из-за проявлений ненависти, которые получает канал «Я.Н.», посвященный «преступлениям сотрудников полиции». За три «страйка» канал блокируют (в этих случаях вместо удаленного видео обычно появляется подпись: «Это видео было удалено из-за нарушения правила YouTube по разжиганию ненависти. Узнайте подробнее о борьбе с разжиганием ненависти в вашей стране»).

Автор видеоблога «Я.Н.» Ян Кателевский рассказал «Медузе» о заблокированных на его канале видео. На одном запечатлено обычное общение гражданина с работниками отделения полиции, на другом полицейские общаются с нарушителем правил дорожного движения — оба получили «страйк» за разжигание розни. «Апелляции в YouTube в таких случаях не помогают, сервис на них никак не реагирует», — сказал Кателевский. В обоих случаях ролики удалось разблокировать только с помощью коммерческой компании, которая за процент от доходов помогает видеоблогерам монетизировать просмотры: у них есть прямой выход на менеджеров YouTube, поэтому их апелляция и была рассмотрена, утверждает Кателевский.

Kamikadzedead настаивает, что YouTube удаляет не все видео, призывающие к ненависти, но только оппозиционные. По словам Дмитрия Иванова, видео «Навальный — это Гитлер», а также ролик, в котором лидер ЛДПР Владимир Жириновский явно «разжигает ненависть» по отношению к западным странам, можно спокойно найти в Сети. Как предполагает блогер, их, как и многие другие подобные видео, не удалили, поскольку они не содержат критику в адрес руководства РФ. «Российский YouTube полагает, что можно критиковать всех, кроме властей России», — заявил Иванов. Он также признался, что сам получал «страйки», и подозревает, что его канал тоже собираются закрыть.

Иванов также обращает внимание на большое количество кремлеботов в сервисе. Блогер напомнил, что боты, оставляющие сотни тысяч дизлайков, созданы для атаки на оппозиционные каналы и обеспечения сотен тысяч просмотров провластным видео (подробнее о том, как устроены фабрики троллей, можно прочитать тут). Тем не менее сервис не удаляет кремлеботов за накрутку просмотров, подчеркивает Иванов. Он также заявил о существовании списков оппозиционных каналов, на которых российский YouTube размещает минимум рекламы — чтобы у их авторов не было дохода и «Путина никто не критиковал».

20 июля kamikadzedead опубликовал новое видео — на этот раз он обратился к российским блогерам (уже по-русски). Он заявил, что начал «войну с российским представительством YouTube». Иванов рассказал, что, несмотря на разблокировку канала «Быть или», претензии к сервису не снимаются. С просьбой поддержать его обращение Иванов обратился к популярным видеоблогерам (в том числе Максу «+100500», BadСomedian, Приятному Ильдару, Даниле Поперечному, Стасу Давыдову, Ивангаю и Алексею Навальному), а также к журналистам. «Пока у моего обращения [к создателям YouTube] не будет минимум миллиона просмотров, новых видео я делать не буду», — заявил в конце kamikadzedead (у видео уже больше 1 миллиона просмотров).

Еще одно обращение kamikadzedead — к российским видеоблогерам и журналистам kamikadzedead

«Количество просмотров под роликом обновляется очень медленно, — заявил „Медузе“ Дмитрий Иванов. — YouTube издевательски вывел в топ ролик, где я прошу о помощи СМИ и блогеров, а мое основное обращение не попало туда из-за „неразмороженных“ просмотров».

Российский офис Google отказался комментировать действия YouTube. Изданию РБК в компании заявили: «Политики YouTube четко регламентируют принципы, по которым контент может быть заблокирован или удален. Вся статистика по запросам государственных органов на удаление контента публикуется в открытом доступе в отчете о доступности сервисов и данных». «Это ответ в стиле [пресс-секретаря президента Путина Дмитрия] Пескова», — прокомментировал «Медузе» реакцию Google Дмитрий Иванов. Связаться с главным офисом сервиса YouTube «Медузе» на момент публикации этого материала не удалось.

Видеоблогер Стас Давыдов рассказал «Медузе», что не знает о блокировке оппозиционных видео и блогов. Он говорит, что «страйки» могут «кидать» (то есть жаловаться на контент) и обычные пользователи, а не только кремлеботы. Он добавил, что не собирается поддерживать обращение Иванова, пока самостоятельно не разберется в ситуации.

Команда Алексея Навального выразила солидарность с kamikadzedead. Пресс-секретарь оппозиционного политика (и популярного видеоблогера) Кира Ярмыш сказала «Медузе»: «Власти применяют правила YouTube для борьбы с оппонентами и для насаждения цензуры, массово используют ботов для блокировки каналов, поэтому мы, конечно, поддерживаем позицию kamikadzedead и будем распространять его ролик через наши каналы».