Кто такой О. Джей Симпсон? Что нужно знать о 70-летней звезде американского футбола, которого обвиняют в убийствах и грабеже

20 июля комиссия по условно-досрочному освобождению в штате Невада решила сократить тюремный срок бывшему игроку в американский футбол, одному из самых успешных спортсменов в этом виде спорта О. Джей Симпсону. С 2008 года Симпсон отбывал 33 года, к которым его присудили за вооруженное ограбление; теперь он выйдет на свободу 1 октября. Ранее Симпсона обвиняли в том, что в 1994 году он убил свою бывшую жену и ее приятеля; суд над футболистом стал самым медийным процессом в истории США. «Медуза» рассказывает, кто такой О. Джей Симпсон и почему к его делу было приковано пристальное внимание.

Кто такой О. Джей Симпсон?

Симпсону сейчас 70 лет, и он один из самых известных людей в США. С начала 70-х он играл в Национальной футбольной лиге в клубах «Баффало Биллс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс» и был одним из наиболее успешных спортсменов на своей позиции раннинбека. На счету Симпсона множество рекордов НФЛ, он признавался самым ценным игроком года, лучшим игроком в нападении и получал множество других персональных наград. Спортивная карьера Симпсона продолжалась 20 лет, после ее завершения он стал комментировать матчи по американскому футболу и сниматься в кино.

Актерская карьера Симпсона также оказалась достаточно удачной: к примеру, именно он играл напарника Лесли Нильсена в комедиях «Голый пистолет». Впрочем, мировой знаменитостью Симпсон все же стал не поэтому.

Почему я знаю это имя?

О. Джей Симпсон — герой одного из самых известных судебных процессов в истории. 12 июня 1994 года бывшая жена О. Джея Николь Браун-Симпсон была убита у себя дома вместе с Роном Голдманом, с которым она встречалась. Николь и ее новый возлюбленный были белыми, Симпсон — чернокожий мужчина. На месте преступления была найдена окровавленная перчатка, а когда полицейские решили известить Симпсона о смерти жены, то обнаружили в машине бывшего спортсмена кровь, а у него дома — вторую перчатку. Образцы крови совпали с кровью бывшей жены Симпсона и Голдмана.

Симпсона обязали явиться в полицию, но он попытался уехать из Лос-Анджелеса. Машину заметили, за ней началась погоня, которую крупнейшие американские телеканалы освещали в прямом эфире, прервав ради этого, например, трансляцию финального матча в НБА. Суд над ним привлек внимание всей страны — фактически на нем обсуждалось не только конкретное преступление, но и целый комплекс болезненных для американского общества вопросов: вроде расовых стереотипов, безнаказанности знаменитостей или предвзятости полиции к чернокожим.

В итоге жюри признало Симпсона невиновным, хотя практически все улики указывали, что именно он совершил убийство из ревности. Ключевым моментов в деле стал допрос детектива Марка Фурмана, который занимался сбором улик. Его обвиняли в расизме; Фурман утверждал, что не говорил слово «ниггер» по отношению к чернокожим, но потом выяснилось, что он врал. На вопрос судьи о том, не было ли у детектива намерения сфабриковать доказательства, Фурман отвечать не стал, сославшись на право не свидетельствовать против себя.

Принято считать, что ни один другой судебный процесс не освещался американскими медиа настолько подробно: героями поп-культуры по его итогам стали и адвокаты Симпсона, и прокуроры, и родственники убитых.

Так Симпсон все же убил бывшую жену?

Полиция этого так и не установила, а сам Симпсон настаивает на своей невиновности. Но в 1997 году виновным его признал суд — по гражданскому иску о компенсации родственникам жертв, а не по уголовному делу. Симпсона обязали выплатить более 30 миллионов долларов, чего он до сих пор не сделал.

В 2007 году вышла книга за авторством О. Джей Симпсона «Если я сделал это: признания убийцы». Изначально она должна была выйти только с первой частью названия, и издательство настаивало, что книга — это лишь гипотетические рассуждения, а не признание. В итоге права на произведение (в действительности за Симпсона его написал другой автор) перешли к семье одной из жертв, которая должна была получить все доходы от продажи книги; на обложке слово «если» было практически незаметно.

Большинство американцев были уверены, что Симпсон виновен. Более того, так считали и многие присяжные, но они сочли, что следствие допустило множество нарушений и не доказало, что нет никаких оснований сомневаться в вине О. Джея.

За что он сидит сейчас?

После суда Симпсон, по сути, превратился в мем. К примеру, известный телеведущий Джей Лено за всю свою карьеру на The Tonight Show с 1992 по 2014 годы ни над одной знаменитостью так много не шутил, как над Симпсоном, и это только один из бесчисленного количества примеров. Его дело высмеивали комики, к нему отсылали многие кинофильмы. О самом процессе было снято несколько документальных и художественных картин; одна из них, восьмичасовая документалка «О. Джей: Сделано в Америке», получила в феврале 2017-го «Оскар».

Самого экс-спортсмена тяготили многомиллионные долги, от которых он пытался сбежать из Калифорнии в другие штаты и ради выплаты которых распродавал имущество и футбольные награды. Именно за награды и коллекционную спортивную символику его и посадили на 33 года. В 2007 году Симпсон вместе с подельниками ворвался в номер торговца историческими спортивными трофеями Брюса Фромонга в Лас-Вегасе и забрал то, что, по мнению бывшего спортсмена, было у него украдено. Симпсон частично признал вину (при этом он отрицал, что вламывался в номер и был вооружен), но его признали виновным по всем пунктам и приговорили к длительному сроку с правом досрочного освобождения через 9 лет.

На слушании по условно-досрочному освобождению он утверждал, что всю жизнь был бесконфликтным человеком. Комиссия признала, что Симпсон исправился, и разрешила ему выйти на свободу 1 октября 2017 года.