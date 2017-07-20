Нидерландских заключенных привлекут к расследованию нераскрытых дел За качественную наводку на преступников будут платить 800 тысяч евро: The Guardian

Полиция Нидерландов объявила о запуске программы привлечения заключенных к решению нераскрытых дел — в первую очередь, убийств и исчезновений. Для этого заключенным в нидерландских тюрьмах раздадут специальный календарь — в котором каждую неделю будет рассказываться об одном нераскрытом деле. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

2017 Politie — Cold case kalender Politie

Предполагается, что заключенные, знающие что-либо об обстоятельствах этих дел или слышавшие что-то от сокамерников, смогут поделиться информацией с полицейскими. По словам представителя полиции Нидерландов, «заключенные обладают сравнительно высоким уровнем осведомленности о совершенных преступлениях». За наводку, которая в итоге приведет к раскрытию дела, полагается премия в 800 тысяч евро.

Полицейские обещают сохранить анонимность информаторов — в этом случае им не нужно будет опасаться ухудшения отношений с сокамерниками. Кроме того, закон Нидерландов не предусматривает ответственности за сокрытие информации о преступлении — то есть человеку, который стал свидетелем убийства, но не решился сообщить о нем сразу, не грозят никакие санкции, если он поделится своими знаниями годы спустя.

В полиции ожидают, что эффект будет довольно значительным — в результате пробной программы, в рамках которой календари с рассказами о нераскрытых делах раздали заключенным пяти нидерландских тюрем, власти получили 160 наводок. Эта информация позволила возобновить три нераскрытых дела — в том числе дело об убийстве в 1998 году 11-летнего мальчика.

Первые календари — на 2018–2019 годы — уже напечатаны. Их раздадут всем без исключения заключенным (всего в Нидерландах их насчитывается около 30 тысяч). Информация в календарях написана на пяти языках: нидерландском, английском, арабском, испанском и русском — таким образом полицейские надеются повысить их эффективность.