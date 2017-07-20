Еще одна жертва клоуна Пого В США установили личность подростка, убитого маньяком Джоном Уэйном Гейси 40 лет назад

ДНК-анализ позволил установить личность еще одной жертвы американского серийного убийцы Джона Уэйна Гейси — одного из самых страшных маньяков в мировой истории. В августе 1976 года Гейси убил 16-летнего Джимми Байрона Хакенсона; мальчик сбежал из дома — и до сих пор его родственники не знали, что в действительности произошло с подростком. Еще шесть жертв Гейси остаются неопознанными. «Медуза» рассказывает об одном из самых знаменитых серийных убийц, который в обычной жизни занимался строительством и часто изображал клоуна по кличке Пого.

5 августа 1976 года 16-летний Джимми Байрон Хакенсон позвонил матери. Подросток сбежал из дома — и в последний раз связался с родителями; больше его никогда не видели. Отец Джимми пил, сам он был трудным подростком и конфликтовал с родственниками. Как предполагает его сестра, Джимми был геем. Из родного дома в Миннесоте Джимми отправился в Чикаго.

6 августа или чуть позже (достоверно это неизвестно) Джимми был убит серийным маньяком Джоном Уэйном Гейси. Как именно это произошло, установить уже, вероятно, не удастся. Обезображенное тело Джимми нашли двумя годами позже, после поимки Гейси — в подвале серийного убийцы, вместе с двумя десятками других жертв; однако опознать его тогда не удалось. Мать Джимми предполагала, что ее сына мог убить Гейси — но в пользу этой версии не хватало доказательств. Технологии установления личности по ДНК тогда не существовало, а медицинской карты дантиста (в то время — самый верный способ опознать труп) у Джимми не было.

Все жертвы Джона Уэйна Гейси — подростки и юноши, многих из них он насиловал; с некоторыми занимался сексом по согласию, а потом убивал.

Еще в конце 1960-х Гейси, высокопоставленного сотрудника некоммерческой организации по развитию лидерства среди подростков «Джейсис» в Айове, впервые обвинили в сексуальном насилии над подростком. Мужчина все отрицал, но на него пожаловались еще несколько мальчиков. В итоге он признал вину по одному инциденту и получил десятилетний срок. Уже в 1970 году, после полутора лет в тюрьме, Гейси отпустили за хорошее поведение. К этому времени он развелся с первой женой и потерял право опеки над двумя детьми.

В начале 1970-х Гейси поселился рядом с родным Чикаго, женился вновь и открыл строительную фирму. Его опять обвинили в домогательствах к подростку — но когда стало известно, что жертва его шантажирует, обвинения сняли. В качестве рабочих Гейси часто нанимал в фирму юнош и подростков — и тесно с ними общался; а некоторых насиловал. Первое убийство он совершил в январе 1972-го — это был 16-летний подросток, которому Гейси обещал показать Чикаго и пустить переночевать. Гейси утверждал, что подросток хотел на него напасть, но уже после ареста в 1978-м признавался, что во время убийства испытал оргазм.

С 1975 года Гейси убивал все чаще и чаще. К середине 1970-х Гейси признался второй жене в бисексуальности, и они развелись. Убийца разработал верный метод убийств: он опаивал жертв или втирался к ним в доверие, надевал наручники, насиловал, а затем душил веревкой. Одного из подростков Гейси насиловал несколько часов (19-летний юноша умолял убить его), однако затем отпустил. В полиции рассказу подростка не поверили и согласились с версией Гейси, что секс был по согласию. Тела серийный убийца закапывал в подполе своего дома и на участке, иногда сбрасывал их в реку.

Он всегда находился рядом с молодежью — и на работе, и в свободное время: иногда Гейси переодевался клоуном по имени Пого (он сам изобрел этого персонажа) и выступал в учебных заведениях и на праздниках. Считается, что именно Гейси вдохновил Стивена Кинга на создание образа клоуна Пеннивайза из книги «Оно». В общей сложности Гейси убил не менее 33 человек.

Серийного убийцу поймали в конце 1978 года. Он подозревался в причастности к пропаже подростка; за Гейси начали следить полицейские, и он даже пытался подать в суд на полицию, но не стал скрываться. Когда его арестовали, Гейси признался в совершенных убийствах, хотя не всегда мог вспомнить имена убитых.

В общей сложности полиция нашла тела 33 жертв Джона Уэйна Гейси. Восемь из них опознать сразу не удалось — часто это были подростки из трудных семей, которых никто не разыскивал. Гейси приговорили к смертной казни в 1980-м, исполнения приговора он ждал 14 лет.

Keri Wiginton / Chicago Tribune / MCT / Sipa USA / Vida Press

Все восемь неопознанных жертв Гейси похоронены под одним памятником с надписью «Нас помнят». В 2011 году шеф полиции округа Кук (именно там жил и убивал Гейси) Томас Дарт возобновил расследование: он был уверен, что ДНК-экспертиза позволит установить личности погибших. Полицейский призвал семьи, у которых в 1970-х пропали подростки в районе Чикаго, позвонить в правоохранительные органы. Таким образом он установил примерный круг родственников, с ДНК которых стоит сравнивать образцы тел жертв Гейси. Исследования оказались плодотворными: удалось установить не только личность двух подростков, но и раскрыть несколько уголовных дел, не связанных с Гейси.

О том, что один из неопознанных подростков, это именно Джимми Хакенсон, его родным сообщили в середине июля. «Не каждый день слышишь такое: твоего брата убил монстр. Это совсем не то, чего ожидаешь от разговора с детективом из другого штата», — сказала сестра Джимми Лори Систерман, узнав об итогах экспертизы.

Тела еще шести жертв Гейси по-прежнему остаются неопознанными.