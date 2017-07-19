истории
Как в России сажают за наркотики. Подкаст Аудиоверсия текста Ильнура Шарафиева о российской войне с наркотиками
Meduza
18:30, 19 июля 2017
Больше четверти от общего числа заключенных в России осуждены по статьям, связанным с наркотиками. В среднем каждого из них приговаривают к пяти годам лишения свободы. Правозащитные организации и сами обвиняемые говорят, что по таким делам часто судят не распространителей, а обычных потребителей наркотиков, которым подкидывают запрещенные вещества и выбивают из них показания силой. Текст Ильнура Шарафиева читает Андрей Козенко.