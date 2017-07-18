Полицейский из Миннеаполиса застрелил безоружную женщину, которая сама позвонила в 911. Полиция не может объяснить, что произошло

15 июля полицейский из американского города Миннеаполис застрелил безоружную женщину. Жюстин Русчик, приехавшая в США из Австралии и собиравшаяся в августе выйти замуж, погибла спустя 20 минут после того, как сообщила в полицию о происшествии рядом со своим домом. Что именно случилось после приезда полицейских, неизвестно — о том, что привело к гибели Русчик, не рассказали даже ее близким.

Жюстин Русчик сама вызвала полицейских. Вечером 15 июля женщина позвонила в службу 911, чтобы сообщить о происшествии. Запись звонка не публиковалась, однако, как пишет CNN со слов ее жениха, Русчик рассказала, что, возможно, стала свидетельницей нападения на сексуальной почве недалеко от своего дома. Как сообщили в полиции Миннеаполиса, один из экипажей зарегистрировал инцидент около 11:30 вечера и выехал на место.

Один из прибывших на место полицейских застрелил Русчик. По словам родственников, когда подъехала полицейская машина, Жюстин вышла на улицу в пижаме. Через некоторое время один из двух находившихся в автомобиле сотрудников полиции выстрелил в нее. Как отмечается в результатах посмертного обследования, Русчик умерла от огнестрельного ранения в живот в 11:51 вечера.

Что именно заставило полицейского выстрелить, неизвестно. По уверениям близких, Жюстин Русчик была безоружна. Это подтверждается в заявлении властей штата Миннесота: в документе, опубликованном 17 июля, говорится, что оружия на месте происшествия найдено не было. Камеры, закрепленные на форме полицейских, в момент происшествия не работали. В уставе полиции Миннеаполиса объясняется, что сотрудник обязан включить их «как только сочтет это действие безопасным».

На полицейского, застрелившего Русчик, неоднократно поступали жалобы. Имя сотрудника полиции, выстрелившего в женщину, известно — это Мохаммед Нур, который служит в полиции Миннеаполиса с 2015 года. В адрес 31-летнего полицейского поступали различные жалобы, проверка двух из них все еще ведется. На время расследования и Нур, и его напарник были отправлены в принудительный отпуск.

В полиции до сих пор не объяснили, что произошло. По словам жениха Жюстин Русчик, даже близким почти ничего не рассказали о том, что привело к гибели женщины. Глава полиции Миннеаполиса Жанне Харто назвала смерть Русчик трагедией и пообещала добиться максимально быстрого и прозрачного расследования. При этом с 2014 года расследованием подобных инцидентов занимаются внешние органы, не подчиненные городским властям. Такое решение было принято, чтобы исключить предвзятость — однако теперь власти заявляют, что, поскольку они не контролируют расследование, то не могут и информировать о нем общественность.