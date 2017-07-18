Facebook заблокировал страницу известного уролога. За публикацию в закрытой медицинской группе фотографии из операционной

Страница главврача Ильинской больницы в Подмосковье, известного хирурга, уролога и онколога Алексея Живова была заблокирована в фейсбуке — за пост в закрытой группе о неудачной операции мужской уретры; запись сопровождалась фотографией с операции. Публикация провисела в группе, где врачи обсуждают профессиональные вопросы, около двух недель, затем аккаунт ее автора заморозили как «подозрительный». Попытки зарегистрировать новый с разных IP-адресов и на разные ящики электронной почты заканчивались неудачей — соцсеть продолжала банить врача.

В созданной хирургом закрытой медицинской группе «Реконструктивная урология» состоят около 800 врачей. Многие из них известные специалисты; все участники группы проходят через отбор модераторов. По словам Живова, он сам создал эту группу несколько лет назад для демонстрации и обсуждения сложных и интересных хирургических случаев, а также для получения советов и обмена опытом. Живов — один из главных в России специалистов в области реконструктивной урологии и рака половых органов. Он был не только администратором, но и одним из модераторов группы. Поскольку группа посвящена урологии, в ней периодически публикуются фотографии органов мочеполовой системы.

«Я опубликовал фото мочеиспускательного канала, который нужно было оперировать, — рассказал „Медузе“ Алексей Живов. — Оно провисело в группе почти две недели, пока Facebook не прислал сообщение, что мой аккаунт закрыт из-за нарушения правил соцсети. Я тут же подал апелляцию в центр техподдержки, но ее рассматривают уже третью неделю». По словам Живова, Facebook также признал видом «подозрительной деятельности» фотографии из его профиля, на которых он с российскими профессорами-урологами обедает в ресторане или просто сидит с ними за столом. Живов настаивает, что его аккаунт заблокировали из-за его медицинской и просветительской деятельности. Он не исключает, что на его пост могли написать жалобу его недоброжелатели.

Живов пытался создать новые аккаунты, но соцсеть тут же их блокировала. «Все попытки открыть новый аккаунт пресекались, как только роботы идентифицировали меня как одного и того же человека после получения моих фотографий, — говорит он. — Хотя я регистрировался с разных IP-адресов, на разные мейлы». Живов говорит, что блокировка его аккаунта «бросает тень на его репутацию», а также лишает его возможности общаться с «очень большим кругом специалистов по всему миру».

Европейский медицинский центр

За врача вступился глава травматологической и ортопедической службы Ильинской клиники Андрей Волна. В своем посте он рассказал, что в Facebook сочли публикацию с фотографией операции на предстательной железе порнографией. Волна, как и Живов, предположил, что «кто-то, не разделяющий политические взгляды доктора, написал донос». «Доктор Живов ни своих хирургических, ни своих политических „яблочных“ взглядов не скрывает и скрывать не собирается», — написал он (Живов является сторонником партии «Яблоко»).

Facebook на жалобы врача по существу не ответил. Ему приходят автоматические сообщения о том, что он нарушил нормы социальной сети, его аккаунт отключен, а сам он может обжаловать это решение. По правилам Facebook распространение порнографии запрещено — и за это полагается блокировка, при этом срок ее в правилах не прописан — от нескольких дней или месяцев до полного и окончательного блокирования аккаунта.