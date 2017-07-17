Музыкальный сервис Soundcloud не приносит денег и может закрыться. Это важно Энтузиасты из «Архива интернета» пытаются спасти самые значимые записи

В начале июля популярный музыкальный сервис Soundcloud объявил о сокращении почти половины штата и закрытии офисов в Сан-Франциско и Лондоне. У сервиса 170-миллионная аудитория, но он так и не стал прибыльным; создатели Soundcloud надеются сократить издержки и все же начать зарабатывать. При этом, по неофициальным данным, у компании есть деньги, чтобы прожить еще три месяца — но не больше. Энтузиасты из «Архива интернета» надеются спасти самые важные записи сервиса, хотя хранение одного петабайта музыки стоит больших денег.

Архив Soundcloud — это около одного музыки, в том числе и записей, которых больше нет нигде. Soundcloud очень легко пользоваться и музыкантам, и слушателям — здесь удобно как искать музыку в определенном жанре, так и наткнуться на что-то совсем необычное. Именно на Soundcloud выкладывали треки с новых альбомов Канье Уэст и Chance The Rapper, именно здесь зародился отдельный жанр «саундклауд-рэп», одно из наиболее интересных событий в современной музыке. Фактически, Soundcloud — это ютьюб для аудиозаписей, будь то новый трек андеграундного музыканта или популярный подкаст. Сервис рассчитан именно на оригинальные записи, которые на него заливают сами авторы. Долгое время у Soundcloud не было лицензий на музыку крупнейших лейблов, и он удалял песни, на которые жаловались правообладатели.

Сервис до сих пор ничего не зарабатывает. Soundcloud существует уже 9 лет назад, его придумали шведы Александр Юнг и Эрик Вальфорс. Штаб-квартира Soundcloud в Берлине, у компании есть еще офис в Нью-Йорке, а до недавнего времени были филиалы в Лондоне и Сан-Франциско. В 2010 году сервис перешагнул отметку в миллион пользователей, еще через два года их было в десять раз больше; сейчас месячная аудитория Soundcloud составляет более 170 миллионов человек. Все эти годы Soundcloud жил за счет инвестиций, но так и не смог выйти в прибыль.

У компании есть платные сервисы, но они достаточно ненавязчивы: например, бесплатный аккаунт позволяет загрузить до трех часов аудио, а за аккаунт без ограничений нужно заплатить всего 9 евро в месяц. Многим музыкантам достаточно и трех часов, далеко не все из них пользуются платными аккаунтами. Есть у компании и собственный стриминг-сервис Soundcloud Go, но в России и большинстве стран Европы он не работает.

Общий итог: выручка в 19,4 миллиона долларов при чистом убытке в 44 миллиона в 2014 году. В 2016-м Soundcloud заработал 28 миллионов, но все равно не получил прибыли (точных сведений об убытках нет).

Soundcloud не раз пытались купить. Первым приобрести популярный сервис хотел Twitter, затем обсуждался вариант со стриминг-сервисом Spotify, но оба раза стороны не договорились. По слухам, Soundcloud планировала купить компания Apple для развития своего стриминга, но эти сведения официального подтверждения не получили. Сейчас сервис гордится своим независимым статусом и, по всей видимости, не планирует искать покупателя.

У Soundcloud большие проблемы. Очень большие. В начале июля сервис объявил об увольнении 40% сотрудников, то есть 173 человек, и закрытии сразу двух офисов — в Лондоне и Сан-Франциско. По данным Techcrunch, в компании царят упаднические настроения, и оставшиеся на своих местах сотрудники даже завидуют уволенным. Издание утверждает, что у Soundcloud осталось денег только на 80 дней работы даже после всех увольнений, при этом сервис надеется сохранить независимость и найти новые инвестиции. В самом Soundcloud эти сведения опровергают, но точные детали о финансовом положении не раскрывают. Главное опасение: если Soundcloud закроется, то хранить уникальную коллекцию музыки будет некому, и она будет утеряна.

Soundcloud бросились спасать интернет-активисты. В первую очередь работу по спасению обширной музыкальной библиотеки сервиса начал проект Archive.org, сохраняющий интернет-страницы для истории. На Soundcloud — петабайт музыки; на хранение такого объема потребуется не менее полутора миллионов долларов. Сотрудник «Архива интернета» Джейсон Скотт рассказал The Motherboard, что в первую очередь будут сохранять треки, залитые в первые годы существования сервиса (с ними больше вероятности, что ни в каком другом месте их нет), а также наиболее популярные композиции. Все это делается ради того, чтобы труд многих музыкантов не пропал даром, и чтобы андеграундную сцену, возникшую в Soundcloud, можно было изучать позднее.

Еще один заступник Soundcloud — рэпер Ченс (Chance The Rapper), верный пользователь сервиса и большой его поклонник. В твиттере Ченс пообещал, что пообщается с создателями Soundcloud и подумает, чем можно помочь. Разговор состоялся, и Ченс написал, что в ближайшее время Soundcloud будет жить — но никаких деталей не раскрыл. Многие СМИ предположили, что он просто помог сервису деньгами, но в Soundcloud утверждают, что просто рассказали ему, как идут дела, и убедили, что все не так уж и плохо.