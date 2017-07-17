«Лахта-центр» и линия горизонта Петербурга: хорошо ли видно небоскреб из самых разных мест в городе? (Спойлер: еще как)

В «Лахта-центре», крупнейшем небоскребе в Петербурге, который возводит группа «Газпром», заканчивается возведение верхних этажей. Еще в мае «Лахта» стала самым большим зданием в Петербурге, обогнав телебашню (326 метров). С тех пор небоскреб еще вырос, а строители преодолели отметку в 80 этажей. Официально небоскреб в Приморском районе должны открыть в 2018 году, но уже сейчас понятно, как «Лахта-центр» повлияет на линию горизонта, внесенную в список всемирного наследия ЮНЕСКО. «Медуза» попросила фотографа Алексея Лощилова посмотреть, хорошо ли видно «Лахту» в разных районах Петербурга.