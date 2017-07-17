истории

«Лахта-центр» и линия горизонта Петербурга: хорошо ли видно небоскреб из самых разных мест в городе? (Спойлер: еще как)

Meduza
12:21, 17 июля 2017

В «Лахта-центре», крупнейшем небоскребе в Петербурге, который возводит группа «Газпром», заканчивается возведение верхних этажей. Еще в мае «Лахта» стала самым большим зданием в Петербурге, обогнав телебашню (326 метров). С тех пор небоскреб еще вырос, а строители преодолели отметку в 80 этажей. Официально небоскреб в Приморском районе должны открыть в 2018 году, но уже сейчас понятно, как «Лахта-центр» повлияет на линию горизонта, внесенную в список всемирного наследия ЮНЕСКО. «Медуза» попросила фотографа Алексея Лощилова посмотреть, хорошо ли видно «Лахту» в разных районах Петербурга.

Парк 300-летия Санкт-Петербурга
Алексей Лощилов для «Медузы»
Фонтан в Парке 300-летия Санкт-Петербурга
Алексей Лощилов для «Медузы»
Вид на Парк 300-летия Санкт-Петербурга с Яхтенного моста
Алексей Лощилов для «Медузы»
Вид на Финский залив с намыва на Васильевском острове
Алексей Лощилов для «Медузы»
Памятник Кирову у стадиона на Крестовском острове
Алексей Лощилов для «Медузы»
Вид на намыв и Западный скоростной диаметр
Алексей Лощилов для «Медузы»
Вид с улицы Кораблестроителей
Алексей Лощилов для «Медузы»
Вид на Биржевой мост и стадион Петровский с Дворцовой набережной
Алексей Лощилов для «Медузы»
Дворцовая набережная
Алексей Лощилов для «Медузы»
Вид на город с Лермонтовского проспекта
Алексей Лощилов для «Медузы»
Вид на Петропавловскую крепость
Алексей Лощилов для «Медузы»
Вид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной
Алексей Лощилов для «Медузы»
Стрелка Васильевского острова
Алексей Лощилов для «Медузы»
Вид на Петропавловскую крепость с Марсова поля
Алексей Лощилов для «Медузы»
Стрелка Васильевского острова
Алексей Лощилов для «Медузы»
Вид на Пироговскую набережную и Крейсер Аврора с Литейного моста
Алексей Лощилов для «Медузы»
Вид из автобуса, который едет по улице Савушкина
Алексей Лощилов для «Медузы»
Вид на башню из поселка Лахта
Алексей Лощилов для «Медузы»
Вид на Западный скоростной диаметр с Васильевского острова
Алексей Лощилов для «Медузы»