В Индонезии заблокировали веб-версию Telegram Власти назвали мессенджер «площадкой для террористической пропаганды и призывов к насилию»

14 июля в Индонезии заблокировали веб-версию мессенджера Telegram. Чиновники министерства связи и информационных технологий заявили, что «меры принимаются для защиты страны». Они пояснили, что мессенджер используют террористы для пропаганды и распространения инструкций по изготовлению бомб. Создатель мессенджера Павел Дуров заявил о готовности сотрудничать с властями Индонезии для разблокировки Telegram.

Индонезийские власти заблокировали веб-версию мессенджера Telegram и пообещали заблокировать приложение, если сервис не перестанет быть «площадкой для террористической пропаганды и призывов к насилию». Министерство связи и информационных технологий Индонезии отправило провайдерам требование заблокировать 11 адресов, по которым доступна веб-версия мессенджера (среди них — t.me, telegram.me, web.telegram.org). «Мы делаем это из-за того, что в этом сервисе много каналов, переполненных радикальной и террористической пропагандой, инструкциями по изготовлению бомб и проведению атак», — указано в официальном заявлении министерства. Один из чиновников заявил, что в стране продолжат готовиться к полному запрету мессенджера, если администрация Telegram не введет систему блокировки «неприемлемого контента». «Меры принимаются для защиты страны», — сказал он.

«Это странно, мы никогда не получали никаких запросов или жалоб от индонезийского правительства», — написал в твиттере Павел Дуров на вопрос одного из индонезийских пользователей после появления первых новостей о блокировке. В стране мессенджером пользуются несколько миллионов человек. Они активно обсуждали блокировку в социальных сетях: кто-то жаловался, что из-за блокировки невозможно будет пользоваться стикерами, другие отправляли администрации эмоджи с сердечками.

Индонезия — самая большая мусульманская страна в мире. Блокировка Telegram произошла одновременно с тем, как террористы «Исламского государства», теряя территории в Сирии и Ираке, начали активнее действовать в Юго-Восточной Азии: в конце мая 2017 года боевики захватили город в Филиппинах; в январе 2016 года сторонники ИГ устроили серию терактов в индонезийской столице Джакарте, тогда погибли шесть человек.

Как указывала «Аль-Джазира», подозреваемые в терактах заявили, что связывались между собой и получали указания через Telegram. Один из известных индонезийских боевиков и проповедников ИГ Бахрун Наим использует Telegram для призывов к нападениям. Примерно такие же обвинения в адрес Telegram выдвигали в России в июне 2017 года. Тогда на федеральных телеканалах вышли сюжеты о том, что мессенджер используют террористы; в одном из них рассказывалось, что что за две минуты до взрыва в метро в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года смертник получил сообщение от координатора в Telegram.

16 июля Павел Дуров заявил, что готов сотрудничать с правительством Индонезии для разблокировки Telegram. Он объяснил, что Telegram накануне блокировки получил от министерства связи и информационных технологий список публичных каналов, связанных с террористами. По его словам, команда мессенджера не успела их обработать. Сейчас все террористические каналы заблокированы.

Дуров объявил о нововведениях в мониторинге экстремистских сообщений. По его словам, в Telegram появится команда модераторов, знающих индонезийский язык и культуру. Кроме того, Дуров написал письмо индонезийским властям, чтобы установить прямой канал связи, который «позволит эффективнее блокировать террористическую пропаганду в будущем». «Telegram хорошо зашифрован, но мы не друзья террористов — каждый месяц мы блокируем тысячи публичных каналов, связанных с ИГ», — заявил Дуров, добавив, что он фанат Индонезии, бывал в ней несколько раз и у него там много друзей. Индонезийские власти пока публично не ответили Дурову.