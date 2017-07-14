За последние четыре-пять лет на полках магазинов фототехники появились беззеркальные камеры, которые могут конкурировать с традиционными зеркалками: и те и другие дают отличную картинку, для тех и других есть сменная оптика. «Медуза» вместе с Fujifilm разобралась, имеет ли зеркало решающее значение и какие преимущества есть у современных беззеркалок. А также для наглядности дала беззеркальную камеру фотографу Александру Врублевскому, чтобы проверить технологию на практике.

Зачем в фотоаппарате зеркало

Раньше фотографы использовали камеры с двумя объективами: через один они прицеливались перед нажатием на спуск, а другой использовался непосредственно для фотофиксации. Такая конструкция была довольно громоздкой. К середине XX века у серийных камер стали появляться механизмы подвижного зеркала, которые позволили отказаться от второго объектива. Это сильно повлияло на габариты камер: устройства стали меньше, а пользоваться ими стало удобнее.

Старая двухобъективная камера Mads_M / shutterstock.com Одна из первых зеркалок Wikimedia Современная беззеркалка Fujifilm X-T20 Fujifilm

Сегодняшние зеркальные камеры унаследовали принцип работы камер 1950-х годов. Проходящий через объектив свет, отражаясь от зеркала, попадает в пентапризму. В ней кадр отражается еще два раза и попадает в оптический видоискатель, в который мы заглядываем перед тем, как сделать фотографию. Перед самым щелчком затвора зеркало поднимается, и свет уже без преград попадает на матрицу фотоаппарата, после чего картинка оказывается на флешке.

Как удалось избавиться от зеркала

С разработкой новых электронных модулей и матриц стало понятно, что пентапризму вполне можно убрать, так как к качеству фото она имеет очень опосредованное отношение и нужна она только для наведения на объект. А то, что мы видим на готовой картинке, зависит от размера сенсора и качества светосильной оптики. В итоге около 10 лет назад появился новый класс цифровых камер, которые стали называть беззеркалками. В отличие от цифровых мыльниц, работавших по схожему принципу, у них были сменные объективы.

Работает такая камера просто: свет, минуя зеркало, попадает на сенсор камеры, после чего картинка сразу отображается на ЖК-дисплее или в видоискателе. Слабым местом первых моделей был видоискатель с низким разрешением и очень маленькой частотой кадров. Сама идея компактного устройства со сменными объективами быстро нашла своих поклонников, но профессиональные фотографы не воспринимали такие камеры всерьез.

Качество сенсоров и быстродействие процессоров с годами росло, производители выпустили целые серии объективов для беззеркалок, с моделями на любой вкус и бюджет. Появились также переходники, позволяющие устанавливать объективы сторонних производителей. И тут начались эксперименты: любители стали использовать старые советские линзы, а профессионалы — специализированную или редкую оптику из своего арсенала.

Современные беззеркалки стали технологичнее и избавились от недостатков предшественников. Наглядный пример современной беззеркалки — Fujifilm X-T20, которая имеет ряд преимуществ перед своими зеркальными конкурентами.

6 преимуществ беззеркальной камеры

1. Компактные габариты и малый вес

Даже если матрицы у зеркалки и беззеркалки одинакового размера, вторая будет легче и компактнее. Отсутствие лишних деталей и зеркального блока сказывается на размерах и надежности. Профессиональный набор беззеркальной камеры с объективами займет меньше места, чем зеркальной. А еще компактная камера не привлекает к себе большого внимания со стороны прохожих. Для любителей уличной фотографии это будет едва ли не главным преимуществом.

Fujifilm

2. В видоискателе сразу видно, какой будет фотография

Когда мы смотрим в оптический видоискатель зеркальной камеры, мы видим картинку невооруженным глазом — такой, какая она есть. Если же нажать на кнопку спуска, фото может оказаться сильно темнее или светлее ожидаемого. Такое происходит, потому что будущий кадр записывает матрица фотокамеры, которая видит мир немного иначе, чем человеческий глаз. Но если мы смотрим в видоискатель беззеркалки, то видим сразу готовую фотографию и замечаем глубину резкости , а также правильно ли установлены настройки экспозиции, баланса белого и т. д. Поклонники черно-белой фотографии, выставив в камере соответствующий режим, увидят в видоискателе обесцвеченную картинку и смогут заметить все тональные взаимодействия объектов в кадре.

Fujifilm

3. Быстрый автофокус

Автофокус современных беззеркальных камер ничем не уступает зеркалкам. Тут в нашем распоряжении приличное количество точек фокусировки по всей области кадра, при этом выбрать нужную можно простым прикосновением к сенсорному экрану. Для любителей портретной съемки есть функция определения лиц и даже глаз, так что камера всегда будет держать в фокусе лицо вашей модели.

Кроме того, беззеркальным камерам не страшен эффект бэк-фокуса (когда фотоаппарат фокусируется верно, но кадр выходит нерезким из-за несогласованности датчика автофокуса и зеркала). Их датчики фокусировки расположены прямо на плоскости матрицы, и о том, что такое , можно не думать.

В режиме следящего автофокуса камера Fujifilm X-T20 сама будет контролировать перемещение вашей модели, постоянно удерживая ее в фокусе Александр Врублевский

4. Беззвучный электронный затвор

Из-за отсутствия хлопающего в процессе съемки зеркала беззеркалки могут работать практически бесшумно. Для этого существует режим электронного затвора, когда механические шторки отключаются и выдержка полностью отрабатывается электроникой. Такая беззвучность не выдаст вас во время съемки в музее, театре, храме и других местах, где громкие щелчки неуместны.

Еще одно достоинство электронного затвора — сверхкороткие выдержки (у Fujifilm X-T20 до 1/32000), которые пригодятся при съемке в солнечную погоду на открытой диафрагме, например f/1.4 или f/1.2. Если раньше для уменьшения количества света приходилось использовать дорогие нейтрально-серые фильтры, то теперь достаточно выставить настройки.

В режиме электронного затвора камера Fujifilm X-T20 снимает абсолютно беззвучно. Ни один прохожий на улице просто не догадается, что его сфотографировали Александр Врублевский

5. Запись видео в 4K

Далеко не все зеркальные камеры способны снимать видео в 4K — эта опция есть только у устройств из топового сегмента. А вот беззеркалки даже среднего сегмента умеют писать видео сверхвысокой четкости. К аудиовходу беззеркалки также подключается внешний микрофон, а отснятый материал легко выводится на внешний монитор через порт HDMI. Кстати, видео 4К настолько качественное, что из него можно наделать стоп-кадры и использовать их как фото.

Видео снято на Х-Т20 с китовым объективом Fujinon XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS David Azurmendi on FUJIFILM X-T20 / FUJIFILM

6. Поддержка USB и внешних батарей

Беззеркалки часто критикуют за то, что электронный видоискатель требует больше энергии, а их батареи садятся намного быстрее. Чтобы этого избежать, обычно советуют выключать камеру сразу же, когда она не используется, или уменьшить на минимум яркость экрана. Последние модели беззеркалок заряжаются от USB и поддерживают в том числе и внешние аккумуляторы — пауэрбанки, прямо как смартфоны.

Кому подойдет беззеркалка

Конечно, зеркальные и беззеркальные камеры — немного разные инструменты. Например, есть фотографы, которым просто не нравится электронный видоискатель, потому что он не подходит для съемки звезд в ночном небе: когда света совсем мало, на дисплее ничего, кроме темноты, не видно. Другим фотографам важен короткий , наличие более широкого парка светосильной длиннофокусной оптики или специальных системных аксессуаров. Третьим хочется иметь зеркалку, потому что большая тяжелая черная камера в глазах их заказчиков выглядит более представительно. Но если отбросить условности, нынешние беззеркальные камеры уже напрямую конкурируют с зеркалками, в том числе в репортажной и спортивной съемке. Их смело можно рекомендовать не только любителям, но и профи. Многие заслуженные фотографы, такие как Алексей Малышев, Натан Элсон, Джонни Пейшенс, Саймон Пэкхем, уже перешли на беззеркалки.

Новая камера Fujifilm X-T20 — отличный пример технологичного и компактного устройства, которое подойдет как для уличной фотографии и путешествий, так и для съемки детей и других динамичных сцен. Благодаря качественной цветопередаче камеры снятые фотографии не потребуют длительной постобработки. У камеры удобное управление, стильный внешний вид, а еще есть возможность имитации пленки.

Для наглядности вот галерея с кадрами, которые мы сняли на камеру Fujifilm X-T20.

На фотографии цвета не смешиваются, заметен плавный переход оттенков. Это признаки хорошей цветопередачи Fujifilm X-T20 Александр Врублевский

Максимальная скорость съемки — 8 кадров в секунду. Камера Fujifilm X-T20 позволяет выхватить любую фазу движения Александр Врублевский

Во время обработки фотографий, сделанных на Fujifilm X-T20, можно вытащить детали в затемненных или пересвеченных участках. При съемке контрастных сцен такая гибкость — большой плюс для профессионалов и увлеченных любителей Александр Врублевский

Снимки получаются контрастными и насыщенными, даже когда солнце светит прямо в объектив. Это говорит о высоком качестве оптики у Fujifilm X-T20 Александр Врублевский

Больше фотографий можно найти на официальной странице Fujifilm в фейсбуке или по хэштегу #FujifilmRu в инстаграме.

Снято на беззеркальную камеру Fujifilm X-T1 Андрей Гордасевич / Fujifilm

Снято на беззеркальную камеру Fujifilm X-T1 Андрей Гордасевич / Fujifilm

Снято на беззеркальную камеру Fujifilm X100T NAN XIANG / Fujifilm

Снято на беззеркальную камеру Fujifilm X-T2 Искандер Миннуллин / Fujifilm

Снято на беззеркальную камеру Fujifilm X-T1 Георгий Полицарнов / Fujifilm