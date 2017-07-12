Как увеличить словарный запас английского языка Инструкция «Медузы» и Skyeng

Бывает так, что английский вы вроде как знаете, но смотреть фильмы в оригинале — сплошная мука, через статьи The New Yorker приходится продираться с трудом, а диалоги с иностранцами ограничиваются двумя-тремя вежливыми фразами. Скорее всего, ваша проблема в элементарной нехватке словарного запаса. «Медуза» и Skyeng объясняют, как учить новые слова таким образом, чтобы они не забывались.

Определитесь с количеством слов, которые вам нужно запомнить

Поскольку наши ментальные и временные ресурсы ограничены, не стоит хвататься за толстенный словарь и учить все слова подряд. Так у вас ничего не выйдет, да и знать столько слов вам не нужно. Чтобы уметь поддержать разговор на английском, достаточно 250–500 слов. Вести полноценные беседы можно с 2000 слов в запасе. 3000 уже дают почувствовать себя свободно — это 95% лексики из любого среднестатистического разговора. А оставшиеся 5% — специализированные термины и редко используемые слова.

Начинайте с самых распространенных слов, список которых можно найти в интернете, например здесь. Первым делом стоит усвоить личные местоимения и основные глаголы во всех формах. Потом уже можно перейти к существительным, которые вы используете чаще всего, — например, предметам домашнего обихода (стол, окно, холодильник). Дальше выходите за рамки дома, углубляйтесь в другие сферы, которые касаются ваших интересов или работы. Поставьте себе цель ежедневно учить по 10 слов. Не стоит сразу гнаться за количеством, вы все равно забудете большую часть спустя пару дней. Лучше сделайте упор на регулярности занятий: выделите им по 10–15 минут несколько раз в неделю. И не делайте перерывов в обучении, даже несмотря на отпуск или каникулы.

Взломайте свою память

Наш мозг относится к информации очень избирательно. Все новые данные попадают в кратковременную память, и если мозг ими не пользуется, то они выбрасываются за ненадобностью. Рассчитана простая закономерность — так называемая кривая забывания, которую открыл немецкий психолог Герман Эббингауз: уже через час после заучивания в памяти остается только 40% от всей полученной информации, через 10 часов — 35%, а через неделю — 20%.

Чтобы новые слова не вылетали из головы сразу, придется заставить свой мозг воспринимать их как нечто нужное и важное. Для этого постоянно актуализируйте материал — повторяйте его с четкой периодичностью: первый раз — через день, потом через неделю, через месяц, а затем через полгода. Это гарантирует запоминание на долгое время.

Слова будет проще запоминать, если вы придумаете к ним ассоциации и контекст. Берите в руки карандаш и бумагу, запишите какой-нибудь пример использования этого слова. Если в голову ничего не приходит, поищите их на сайте Оксфордского словаря.

Помогут и мнемонические техники. Например, глагол celebrate (праздновать) можно запомнить так: праздновать «сели братья», а guilty (виновный) как «виновному — гильотину». Если ассоциации самостоятельно придумывать не получается, можно обратиться к специальным словарям. Мнемотехники также теперь встроены в некоторые приложения, например Aword компании Skyeng, вместе с которой мы подготовили эту инструкцию.

Зафиксируйте слова на бумаге

Пусть новые слова будут повсюду вокруг вас. Развесьте списки с новыми словами по дому: один на холодильнике, второй — на зеркале в ванной, третий — рядом с кроватью. Сделайте стикеры — со словом table прикрепите к столу, со словом fridge повесьте на холодильник и т. д.

Один из самых старых и популярных методов изучения слов — это карточки. Их описал еще в начале XIX века британец Джозеф Ланкастер. Принцип работы с ними прост как дважды два: на карточках с одной стороны написано слово на английском, с другой его перевод — вы должны листать их до тех пор, пока не запомните всю колоду. Но за последние двести лет карточный метод бесконечно модернизировался: карточки стали делить на тематические группы, рисовать на них картинки, подписывать фразы и дополнительные ассоциации. В XXI веке на смену карточкам пришли смартфоны и планшеты, которые вывели старинный метод на новый уровень.

Скачайте специальные приложения и тренируйтесь по ним

Каждый год в App Store появляются новые языковые приложения. Осталось только определиться, какое из них подходит вам. Лучше, конечно, присмотреться к тем, которые основаны на научной методике. Приложение Aword, например, опирается на исследования «кривой забывания», которую мы описали во втором пункте. Вместо того, чтобы заводить дневник, ставить будильник, вы можете использовать умный алгоритм Aword, который подстроится под вас и будет подсказывать, когда именно и какие слова следует повторить. Создатели приложения обещают, что если заниматься всего по три-четыре минуты в день, то уже через месяц вы освоите 150 новых слов. Причем слова эти запомнятся надолго.

Слова в приложении разделены по уровню сложности и разным категориям — от путешествий и химии до тематических подборок по мотивам популярных сериалов. Вам не нужно мучительно пытаться понять, какие слова подходят вашему языковому уровню, или самостоятельно подбирать слова по определенной теме. Еще один плюс цифровых карточек — их дополняют иллюстрации, в сочетании с которыми слова запоминаются лучше.

Проговаривайте, пропевайте и протанцовывайте слова

Запомнить новые слова поможет привязка к действиям и эмоциям. Всегда произносите заучиваемые слова громко вслух. Разучивая, например, слово dance — пританцовывайте, а слово scared — округляйте глаза и изобразите страх. Так в процессе обучения вы задействуете разные органы чувств и используете разные типы памяти. Чем артистичнее вы будете проигрывать и переживать новые слова, тем более крепкие нейронные связи образуются в вашем мозге и тем лучше усваивается материал.

Еще один способ «оживить» процесс обучения и посмотреть, как новые слова используются в языке, — проиграть слова в контексте ситуаций из фильмов или сериалов. Достаточно покопаться на ютьюбе, чтобы найти подходящую подборку.

Окружите себя языком со всех сторон

Нельзя выучить язык, только зазубривая отдельные слова. Нужно нырнуть в него с головой. При этом не обязательно ехать в англоговорящую страну. Можно просто перейти на английский во всех возможных сферах.

Переключите основной язык на своем телефоне с русского на английский, чтобы быстро запомнить основные слова и выражения из меню. Слушайте и переводите тексты песен любимых исполнителей. Смотрите сериалы и фильмы с субтитрами. Для этого есть удобные специальные сервисы, например skyeng.tv, где система позволяет переводить незнакомые слова во время просмотра, добавлять их в личный словарь и повторять в мобильном приложении.

Не стоит пренебрегать и книгами: для начала выберите адаптированные издания по своему уровню, потом переходите на оригинальные тексты. Главное, выбирать ту литературу, от которой вы получаете удовольствие. Вовсе не обязательно читать классическую прозу: если вам больше нравятся комиксы или киносценарии — пожалуйста. Для удобства чтения можете скачать себе расширение для браузера, которое переводит английские слова и фразы.

Слушайте англоязычные подкасты или радио. Начинающему и среднему уровню подойдут специальные подкасты для изучения английского, например BBC Learning English, а на продвинутом уровне можно выбрать из тысячи неадаптированных подкастов по вкусу (например, в приложении Listening).

Используйте слова, которые вы недавно выучили

Старайтесь записывать свои планы и мысли на английском. Заведите простенький англоязычный блог и самовыражайтесь там на интересную вам тему. Ну или просто описывайте, что произошло с вами за день. Если вести дневник не хочется, составляйте рассказы из выученных слов. Неважно, будет ли история складной или полностью абсурдной, главное, чтобы вы задействовали слова в привязке к контексту.

Даже изучая язык продолжительное время, многие не могут избавиться от языкового барьера. Единственный способ это сделать — перебороть себя и начать говорить. Язык должен стать для вас средством общения, а не просто набором разрозненных слов и грамматических правил. Если у вас нет знакомых иностранцев, с которыми можно поболтать по вечерам, не беда — воспользуйтесь одним из многочисленных приложений для языкового обмена. Там можно выбрать собеседника по интересам и общаться в чате или через видеозвонки. Если побороть стеснение не получается, возьмите пару уроков разговорного английского у проверенного преподавателя. Сейчас для этого необязательно тратить много времени и сил, достаточно назначить занятие по скайпу в удобное вам время. Опытные педагоги знают, как помочь разговориться.