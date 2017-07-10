«У меня пособник ИГИЛ в кабинете». Новосибирский чиновник отказывается согласовать акцию против участия России в сирийской войне

Партия «Яблоко» проводит кампанию « Время вернуться домой! » Активисты в разных городах устраивают пикеты и рассказывают прохожим, во сколько обходится российская кампания в Сирии — и на что можно было бы потратить эти деньги. 7 июля «яблочники» пришли подавать уведомление об очередном пикете в Новосибирске, однако местный чиновник Сергей Полянский, отвечающий в мэрии за согласование акций, назвал их пособниками «Исламского государства» и выгнал из кабинета. «Медуза» приводит расшифровку аудиозаписи , сделанной активистами.

Как рассказал активист «Яблока» Кирилл Марьин, он уже передал уведомление об акциях, намеченных на 13–14 июля, помощнику Сергея Полянского, и тот начал его визировать. В этот момент в кабинет вошел сам замначальника комитета мэрии по взаимодействию с административными органами Сергей Полянский.

Полянский: Жень, гони их отсюда. Защитники ИГИЛ. Все, давайте, ребят, время закончено. Без пятнадцати я не имею права, значит, принимать решение. Как специально тут… Вы должны акции проводить. Где вы? Почему вы здесь?

Активист 1: Я не должен проводить акции, потому что я сегодня не заявитель.

Полянский: Марьин!

Активист Кирилл Марьин: Мы договорились…

Полянский: Че, с кем вы договорились?

Марьин: Ну, мне позвонили из мэрии…

Полянский: Вы звонили мне?

Марьин: Нет.

Полянский: Ну вот идите занимайтесь на акцию. Все, больше не принимаем, не разрешаем. Все, вперед! Вы че тут, кем работаете, ИГИЛом? Ну я по-русски спросил. Вот идите, стойте на акции тогда, а не здесь стойте. Вы не сообщили ни мне, ни в полицию, ничего.

Активист: Мне позвонила женщина, и мы с ней договорились.

Полянский: Все, я тебе сказал по-русски, Марьин. По-хорошему — иначе будет очень серьезно вам и очень жалко. Сейчас ФСБ займется вами. Обнаглевшие! Сегодня все сказал… И охране сейчас ******** вставлю. Работники… Жень, больше не принимаем, все. Я беру на себя ответственность.

Полянский (звонит по телефону): Анатолий Сергеевич, здравствуйте, а где ? Ну, понятно. Вы знаете, что у нас запрещенная группировка ИГИЛ здесь работает? Это представитель партии «Яблоко». Вот он сейчас у меня в кабинете, можете отправлять своих ребят, пусть разбираются. Потому что подняли сейчас на совещании у полпреда эти вопросы, сказали, будут заниматься ими, а они снова приходят, на акции не стоят. Снова принесли «по проблемам вывода российских войск из Сирии» и, значит, не тратить средства на это все. Сказали, что они пособники ИГИЛ, что будут с ними работать — и до сих пор никто [с пособниками ИГИЛ не работает]. ваш звонит нам, ставит задачи, а мы не можем ничего ответить. Вот у меня пособник один в кабинете, другой за пределами кабинета. Я думаю, ФСБ разберется с ними.

Как утверждают в «Яблоке», прежние шесть акций в Новосибирске были согласованы без проблем. Отказ в этот раз они связывают с распоряжением полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.