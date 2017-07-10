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Другая Вселенная Космически красивые украшения Stellar Jewellery

Meduza
11:30, 10 июля 2017

Иван Князев для «Медузы»

В последние годы в нашу жизнь триумфально вернулся космос. Фотографии других планет, запуски (и возвращения!) космических кораблей, обсуждение колонизации Марса — кажется, так было только в 60-х. Разумеется, темы такого масштаба влияют на все, и прежде всего на моду. Но спрос на простую повседневную одежду и любовь ведущих дизайнеров к спортивной форме не всегда дают раскрыть космическую тему. Поэтому декоративная и смысловая нагрузка зачастую ложится именно на украшения. В прошлом году в Москве появилась ювелирная марка Stellar Jewellery, которая как раз делает ставку на футуристический дизайн и космический шик. Все украшения марки изготавливаются вручную, а мастерской руководят два молодых дизайнера — Алиса Фетцова и Иван Кит.

Иван Князев для «Медузы»

У Stellar Jewellery можно найти украшение на любой вкус: лаконичные, но заметные серьги-гвоздики, аккуратные подвески и кольца, модные чокеры и браслеты с крупными вставками из камней. Космическую тематику марка обыгрывает с помощью геометрических форм и минералов, которые используются в большинстве украшений.

Кольцо Wonder с обсидианом и магнезитом, 9500 рублей; подвеска с магнезитом Eternity, 6800 рублей
Иван Князев для «Медузы»
Кольцо Rose + Marble, 7000 рублей; кольцо Marble Square с магнезитом, 5900 рублей
Иван Князев для «Медузы»

Минералы, вернувшиеся в ювелирную моду пару сезонов назад, — вообще главная особенность украшений Stellar Jewellery. Дизайнеры работают с природными и лабораторными камнями. Натуральные синий лазурит, розовый кварц и обсидиан привлекают внимание своей фактурой — ее рисунок напоминает поверхность далеких планет.

Кольцо Meteorite с авантюрином, 4900 рублей
Иван Князев для «Медузы»
Браслет Galaxy с авантюриновым стеклом, 14 000 рублей
Иван Князев для «Медузы»
Серьги-трансформеры Cross + Rose, 8000 рублей
Иван Князев для «Медузы»
Кольцо Purple Spaceship, 8000 рублей
Иван Князев для «Медузы»

Еще ближе к космосу и высоким технологиям синтетические камни. Их производят в лабораториях десятками разных способов: например, искусственно создают условия для роста кристаллов или формируют породу — так можно имитировать любой минерал. Stellar Jewellery много работают с авантюриновым стеклом (цветным стеклом с оксидами металлов) и фианитом (кубическим диоксидом циркония), последний очень красиво выглядит в типичной бриллиантовой огранке и сияет даже ярче алмаза.

Иван Князев для «Медузы»
Кольцо Marble Square с магнезитом, 5900 рублей
Иван Князев для «Медузы»
Иван Князев для «Медузы»

Эстетика марки отсылает к геометрическому минимализму и футуризму 70-х: украшения Stellar Jewellery «собраны» из четких линий, сфер, ромбов и кубов. Камни тоже гранят по-особенному — гладкой или граненой квадратной пирамидой. Такой прием не только добавляет украшениям оригинальности, но и позволяет показать максимум площади минералов.

Браслет Galaxy с авантюриновым стеклом, 14 000 рублей
Иван Князев для «Медузы»

Большинство изделий Stellar Jewellery сделаны из серебра 925-й пробы и покрыты белым родием — одним из ближайших родственников платины. Родий усиливает блеск украшений и не дает им потемнеть.

Моносерьга Ellipse, 5000 рублей
Иван Князев для «Медузы»
Серьги Sinergy, 4500 рублей; кольцо Triple, 2500 рублей
Иван Князев для «Медузы»

Есть у марки и линейка золотых украшений, инкрустированных бриллиантами, правда делают их только на заказ. Тем, кто интересуется не только будущим, но и прошлым, может понравиться коллекция Pompeya, вдохновленная античностью. Например, серьги-монеты с профилем древнегреческой богини Афины или кольцо в виде головы Медузы-горгоны.

Кольцо Triple, 2500 рублей; кольцо Fudji, 4400 рублей
Иван Князев для «Медузы»

Украшения Stellar Jewellery можно заказать онлайн на сайте марки (доставляют по всей России) или предварительно рассмотреть и выбрать вживую в шоу-руме в Москве. Кроме того, марка работает как частная ювелирная мастерская.

Иван Князев для «Медузы»

Например, если вы не найдете того, что вам подходит, дизайнеры постараются помочь. Если клиенту захочется украшение, которого нет в продаже, — его изготовят меньше чем за неделю, а заодно подгонят под вас длину цепочки или размер кольца. А еще Иван Кит берет частные заказы: делает драгоценности по вашим эскизам или придумывает их вместе с вами.

Кольцо Rose Shining с кварцем, 4900 рублей; браслет Circle, 2900 рублей
Иван Князев для «Медузы»

Всем читателям «Медузы» Stellar Jewellery дарит скидку 10%. Введите промокод MEDUZA при оформлении покупки в интернет-магазине или назовите на кассе в шоу-руме марки. Скидка действительна с 10 по 31 июля и не распространяется на украшения, изготовленные по индивидуальному заказу.

Иван Князев для «Медузы»

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