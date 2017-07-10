Другая Вселенная Космически красивые украшения Stellar Jewellery

В последние годы в нашу жизнь триумфально вернулся космос. Фотографии других планет, запуски (и возвращения!) космических кораблей, обсуждение колонизации Марса — кажется, так было только в 60-х. Разумеется, темы такого масштаба влияют на все, и прежде всего на моду. Но спрос на простую повседневную одежду и любовь ведущих дизайнеров к спортивной форме не всегда дают раскрыть космическую тему. Поэтому декоративная и смысловая нагрузка зачастую ложится именно на украшения. В прошлом году в Москве появилась ювелирная марка Stellar Jewellery , которая как раз делает ставку на футуристический дизайн и космический шик. Все украшения марки изготавливаются вручную, а мастерской руководят два молодых дизайнера — Алиса Фетцова и Иван Кит.

У Stellar Jewellery можно найти украшение на любой вкус: лаконичные, но заметные серьги-гвоздики, аккуратные подвески и кольца, модные чокеры и браслеты с крупными вставками из камней. Космическую тематику марка обыгрывает с помощью геометрических форм и минералов, которые используются в большинстве украшений.

Минералы, вернувшиеся в ювелирную моду пару сезонов назад, — вообще главная особенность украшений Stellar Jewellery. Дизайнеры работают с природными и лабораторными камнями. Натуральные синий лазурит, розовый кварц и обсидиан привлекают внимание своей фактурой — ее рисунок напоминает поверхность далеких планет.

Еще ближе к космосу и высоким технологиям синтетические камни. Их производят в лабораториях десятками разных способов: например, искусственно создают условия для роста кристаллов или формируют породу — так можно имитировать любой минерал. Stellar Jewellery много работают с авантюриновым стеклом (цветным стеклом с оксидами металлов) и фианитом (кубическим диоксидом циркония), последний очень красиво выглядит в типичной бриллиантовой огранке и сияет даже ярче алмаза.

Эстетика марки отсылает к геометрическому минимализму и футуризму 70-х: украшения Stellar Jewellery «собраны» из четких линий, сфер, ромбов и кубов. Камни тоже гранят по-особенному — гладкой или граненой квадратной пирамидой. Такой прием не только добавляет украшениям оригинальности, но и позволяет показать максимум площади минералов.

Большинство изделий Stellar Jewellery сделаны из серебра 925-й пробы и покрыты белым родием — одним из ближайших родственников платины. Родий усиливает блеск украшений и не дает им потемнеть.

Есть у марки и линейка золотых украшений, инкрустированных бриллиантами, правда делают их только на заказ. Тем, кто интересуется не только будущим, но и прошлым, может понравиться коллекция Pompeya, вдохновленная античностью. Например, серьги-монеты с профилем древнегреческой богини Афины или кольцо в виде головы Медузы-горгоны.

Украшения Stellar Jewellery можно заказать онлайн на сайте марки (доставляют по всей России) или предварительно рассмотреть и выбрать вживую в шоу-руме в Москве. Кроме того, марка работает как частная ювелирная мастерская.

Например, если вы не найдете того, что вам подходит, дизайнеры постараются помочь. Если клиенту захочется украшение, которого нет в продаже, — его изготовят меньше чем за неделю, а заодно подгонят под вас длину цепочки или размер кольца. А еще Иван Кит берет частные заказы: делает драгоценности по вашим эскизам или придумывает их вместе с вами.

Всем читателям «Медузы» Stellar Jewellery дарит скидку 10%. Введите промокод MEDUZA при оформлении покупки в интернет-магазине или назовите на кассе в шоу-руме марки. Скидка действительна с 10 по 31 июля и не распространяется на украшения, изготовленные по индивидуальному заказу.