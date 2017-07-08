Беженцев из Азербайджана при Лужкове поселили в доме на юго-западе Москвы. Теперь их выселяют без суда

5 июля из дома по улице Домостроительной неподалеку от станции Сколково начали выселять армянских беженцев из Азербайджана, которых московское правительство разместило там в конце 1990-х. Проблема затронула 143 квартиры: по версии столичных чиновников, беженцы не имеют права на проживание в них; жильцы считают, что виновата миграционная служба, так и не предоставившая им необходимых документов. Спецкор «Медузы» Илья Жегулев попытался разобраться в ситуации.

Вечером 5 июля рядом с домом номер 3 по улице Домостроительной, которая находится неподалеку от железнодорожной станции, недавно переименованной в Сколково, стоит небольшая группа взволнованных людей и скорая помощь. В одной из квартир наверху стало плохо женщине. В самой квартире обнаруживается растерянный доктор в окружении полутора десятков человек, каждый из которых кричит что-то свое: в последние дни это помещение — штаб армянских беженцев, сопротивляющихся выселению.

Когда после распада СССР резко обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном, из Баку и других азербайджанских городов уехали несколько сотен тысяч армян. Некоторые из них перебрались с семьями в Москву, где правительство Юрия Лужкова обещало помочь беженцам. Сначала их расселили по свободным гостиницам, а в 1998 году городская миграционная служба при комитете труда и занятости направила некоторых из них в миграционный центр в Востряково. Одним из счастливчиков был Андрей Баласанян. Офис центра располагался в доме на Домостроительной; Баласаняну объяснили, что квартиры в доме выделили для беженцев, — и дали ключи.

Некоторым армянам город предоставил направления на вселение — позже они смогли с их помощью оформить на свои квартиры договоры социального найма. Баласаняну никаких документов не дали, сказав «подождать». Были и те, кто просто заселил свободные квартиры. Как вспоминает Нина Минасян, ее сначала поселили в двухкомнатной квартире вместе со взрослым сыном и братом. Когда выше этажом освободилась комната, она «зашла» туда — и прожила там 17 лет.

Александр Уткин для «Медузы»

Беженцы, жившие на Домостроительной без документов на недвижимость, за это время успели получить российские паспорта, вырастить детей, освоиться, найти работу — Баласанян, например, последнее время был водителем-экспедитором в мебельном центре. Ассимиляция проходила не без проблем — на одном из сайтов района Солнцево можно найти историю жившей в том же доме Татьяны, которая рассказывала о том, как ее мужа в июне 2006 года избили армянские беженцы. Так или иначе, по словам Баласаняна, он в течение 20 лет ежемесячно платил коммунальные платежи, хотя никакой прописки в его российском паспорте так и не появилось — вместо нее он при необходимости показывал удостоверение беженца, выданное еще в начале 1990-х.

В 2016 году по квартирам дома на Домостроительной стали ходить представители городского департамента имущества. Они предупреждали тех, кто так и не смог прописаться в своих квартирах, о будущем выселении: как объясняли чиновники, занимавшуюся беженцами миграционную службу при комитете занятости и труда уже упразднили, так что бумаги на недвижимость никто уже жителям не выдаст — и нужно просто покинуть помещения. Кроме того, летом 2015 года из закона об основах московской жилищной политики исключили статью 44, в которой говорилось о том, что гражданина могут выселить из квартиры, не предоставив другого места для жилья, только в судебном порядке.

Баласаняна из его квартиры выселили одним из первых. 5 июля чиновники вместе с сотрудниками полиции постучали в его квартиру, вытолкали мужчину с тем имуществом, которое он успел захватить с собой, а дверь опечатали. «Таких, как мы, — 143 квартиры», — рассказывает Баласанян. По его словам, жильцы половины из них после предупреждений покинули дом сами; остальные решили судиться — однако пока ни по одной квартире ни одного решения не вынесено: выселяют людей без суда.

Андрей Баласанян в квартире Греты. Пока он ночует здесь: в его квартире врезали новые замки Александр Уткин для «Медузы»

Как говорит председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Евгений Бобров, на Домостроительной был нарушен сам порядок заселения людей: «Они могли вселять только очередников, а вселяли всех, кого только можно, — нарушений было очень много, и все закрывали на это глаза». По словам правозащитника, выселять людей чиновники не имеют права в любом случае. «Это два состава преступления, — поясняет Бобров. — Первый — самоуправство, второе — нарушение неприкосновенности жилища. Им надо обращаться в полицию и в районную прокуратуру, которая осуществляет контроль за деятельностью департамента имущества. В любом случае без решения суда их право [на проживание в квартирах] сохраняется».

В департаменте городского имущества в ответ на запрос «Медузы» сообщили, что «совместно с МВД, принявшим на себя функции упраздненной ФМС, действительно ведется проработка вопроса незаконно проживающих граждан по данному адресу». По словам беженцев, когда они попытались обратиться со своей проблемой в полицию, там им посоветовали перекрыть расположенную поблизости МКАД — мол, «тогда вами займутся точно».