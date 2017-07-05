У канадца отобрали электронную почту, которой он пользовался 20 лет. Все дело в адресе

В конце 1990-х житель канадского Галифакса Стив Морсхед завел адрес электронной почты @eastlink.ca. Никаких проблем с регистрацией тогда не возникло. Спустя 20 лет (или около того) компания внезапно объявила канадцу, что отберет у него почту.

'I just want to tell people be aware that your email address may not be your own,' said Steve Morshead https://t.co/oQyc0cnggJ — CCTS-CPRST (@CCTS_CPRST) July 4, 2017

7 июня он получил письмо от компании Eastlink, на сервере которой хранится его почта, что все письма будут удалены через месяц. Как объяснялось в письме, если раньше такой адрес был в диковинку (по этой причине Стив Морсхед его и завел), то теперь он может ввести людей в заблуждение. Дело в том, что сейчас адреса вида noreply@xxxxx.yy часто используются как служебные — с них сервисы присылают письма, на которые не требуется ответ: уведомления, счета и так далее.

Стив Морсхед возмущен: если бы его предупредили 20 лет назад, что такой адрес заводить опасно, он бы не попал в нынешнюю ситуацию. По словам канадца, за два десятка лет он использовал свой адрес электронной почты для банков, сервисов объявлений, магазинов и в сотнях других мест. Кроме того, сейчас он продает дом, и удаление ящика особенно некстати.

«Через 20 лет пользования ящиком я нахожу неприемлемым, что представители компании выпрыгивают из кустов и дают мне 30 дней, чтобы я пролистал всю свою почту за 20 лет и решил, что хочу сохранить», — заявил Стив Морсхед. По словам пользователя, в компании ему даже отказались помочь перенести его архив в другой ящик. При этом в Eastlink журналистам сказали, что сотрудники готовы помочь ему в этом.

Как рассказал Стив Морсхед, незадолго до уведомления об удалении ящика его жена написала письмо главе компании Eastlink. Вероятно, после этого там и узнали, что распространенный сейчас адрес noreply принадлежит пользователю, а не самой компании.

Пользователь признал, что иногда ему приходили странные письма, адресованные не ему. «Мне это неинтересно, они адресованы не мне, и не мое это дело. Это не то, в чем я хочу участвовать — в общем, я их все удалял», — рассказал канадец.