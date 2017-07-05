Польша угрожает не пустить Украину в Евросоюз из-за Бандеры. В Киеве считают, что Варшава открыла «второй фронт»

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украина не вступит в Евросоюз «с Бандерой». В интервью изданию wSieci он сообщил, что Польша испытывает серьезные сложности в сфере экономического сотрудничества с Украиной, но хуже того — государства по-разному смотрят на совместную историю. «С Бандерой в Европу не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо», — отметил министр.

Ващиковский добавил, что Польша всеми силами будет стараться не допустить ущемления интересов своих граждан, как это происходило во время обсуждения спорных вопросов в 1990-х годах с Германией и Литвой (в обеих странах поляки — одно из основных национальных меньшинств).

Чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский назвал интервью Ващиковского «несвоевременным, недружественным и вредным». «Несвоевременным» — потому что Украина и так противостоит «агрессору на востоке» (очевидно, имеется в виду Россия), и министр Польши как бы открывает «второй фронт». «Недружественным» — потому что Польша таким образом вмешивается во внутренние дела Украины. «Вредным» — потому что такие заявления не приносят пользы обеим странам. Дипломат добавил, что Украина должна вызвать польского посла в МИД или высказаться через посла Украины в Польше. Само министерство иностранных дел Украины на высказывание Ващиковского пока не отреагировало.

Отношение к Бандере — один из главных предметов спора между Польшей и Украиной. Для значительной части украинцев националист Степан Бандера — герой, на западе страны ему установлены памятники. В 2010 году Виктор Ющенко присвоил идеологу украинского национализма статус Героя Украины (при Викторе Януковиче суд признал указ Ющенко незаконным). Для Польши Бандера преступник — его считают виновным в терроризме и массовом убийстве поляков в Восточной Галиции и на Волыни в 1943-м. Еще в 1930-х годах судами Польши (часть современной Украины входила тогда в состав Польши) Бандера был приговорен в общей сложности к семи пожизненным заключениям (он вышел на свободу в 1939-м после нападения Германии на Польшу). Точку зрения Польши разделяют Европарламент, Россия и многие другие страны.

Острыми репликами по поводу Бандеры польские и украинские чиновники обменивались и раньше. Хотя в 2003 году президенты Украины и Польши Леонид Кучма и Александр Квасьневский приняли совместное заявление «О примирении в 60-ю годовщину », никакого примирения по факту не произошло. Например, в 2010-м, реагируя на «восхваление Бандеры на Украине», министр канцелярии президента Польши Мариуш Гандзлик говорил, что в Польше рассчитывали на «большую деликатность со стороны украинских партнеров».

Два года назад на Украине был принят закон «О правовом статусе борцов за независимость Украины», согласно которому члены созданной Бандерой Украинской повстанческой армии были признаны борцами за независимость. Президент Польши Бронислав Коморовский тогда заявил, что этот закон «осложняет» диалог между Киевом и Варшавой.

В 2016 году сейм Польши признал «волынскую резню», в которой погибли десятки тысяч человек (оценки сильно разнятся), геноцидом. Депутат Михал Дворчик во время представления законопроекта заявил, что украинские власти «выстраивают национальную идентификацию» на основе действий националистов. Президент Украины Петр Порошенко ответил, что сожалеет об этом решении со стороны Польши.

Наконец, в феврале 2017-го лидер правящей в Польше консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявлял, что «восхваление Степана Бандеры» может помешать евроинтеграции Украины. «Мы и так проявили огромное терпение, но всему есть предел», — заявил Качиньский.