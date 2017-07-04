«Я говорил, что футбол никогда не причинит мне той боли, что причинила смерть брата. Я ошибался» Чилийский футболист извинился за ошибку, которая стоила команде Кубка конфедераций

В финале Кубка конфедераций, который проходил в России 2 июля, встречались сборные Германии и Чили. На 20-й минуте матча чилийский полузащитник Марсело Диас ошибся рядом со своей штрафной, немцы отобрали мяч и забили гол в пустые ворота.

На видео ниже этот момент начинается на 40-й секунде.

Игра так и закончилась со счетом 1:0 в пользу немцев. После матча Марсело Диас не мог сдержать слез. Он полностью признал свою ошибку.

Chile vs Alemania 0-1 DECLARACIONES Marcelo Díaz Copa Confederaciones 07.02.2017 JAST SPORTS

3 июля Марсело Диас опубликовал в инстаграме обращение к чилийцам, в котором еще раз извинился за свою ошибку:

«Дорогие чилийцы, в эту тяжелую минуту я хочу поблагодарить каждого за поддержку, вы помогаете мне чувствовать себя важным и особенным. Я расскажу историю. Почти 14 лет назад мне пришлось пережить самую тяжелую ситуацию в моей семейной жизни, когда умер мой любимый брат. Сегодня я пережил самую тяжелую ситуацию в жизни футбольной — ошибку, из-за которой мы не выиграли Кубок конфедераций. Я всегда говорил, что футбол никогда не причинит мне той боли, что причинила смерть брата. Я оказался полностью неправ.

Как и тогда, я буду плакать, буду плохо себя чувствовать и винить себя всю оставшуюся жизнь. Но я точно знаю, что я должен встать и продолжать сражаться каждый день, потому что жизнь — это для храбрых, и я думаю, я один из них. Это точно самая грубая ошибка в моей спортивной карьере, но я думаю, что она меня многому научит, и я буду тщательно работать, чтобы пережить этот тяжелый момент и исправить ее.

Я благодарю своих товарищей по команде, техническую службу, тренеров и всех остальных людей, которые писали мне, и особенно свою семью и друзей, которые меня всегда поддерживают. Это делает меня сильнее. Я прошу прощения за ошибку и обещаю, что рано или поздно ее исправлю».

A post shared by Marcelo Diaz (@chelodiaz_21) on Jul 2, 2017 at 5:39pm PDT

Один из лидеров чилийской команды Артуро Видаль заявил, что ему не в чем упрекнуть Марсело Диаса: «Наша команда — семья».