В Симферополе активист Валерий Подъячий начал судиться с городской школой № 18 — заведение отказалось принять его на работу учителем. По российским законам в школу не может быть принят человек с судимостью, а у Подъячего она есть; правда, осудил его в 2011 году украинский суд — за посягательство на территориальную целостность страны. Подъячий, который тогда был гражданином Украины, публично требовал присоединить Крым к России. «Медуза» выяснила детали этой истории.

В 2011 году основатель организации «Народный фронт „Севастополь—Крым—Россия“» Валерий Подъячий был осужден на три года условно. Такой приговор суд Крыма вынес ему по статье 110 Уголовного кодекса страны — «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Активист Валерий Подъячий, лишившийся работы в крым ВУЗе из-за судимости в украинские времена по статье "сепаратизм" pic.twitter.com/FGCvBH5YHz — Alina (@AlyaRose2014) January 20, 2016

Подъячий был признан виновным в призыве присоединить Крым к России. Возглавляемое им движение выпустило в 2011 году пресс-релиз, в котором, в числе прочего, говорилось следующее: «Для того чтобы предотвратить драматические для жителей полуострова события, крымский парламент незамедлительно должен <…> объявить полуостров территорией, находящейся под юрисдикцией РФ и обязать все местные органы власти в Крыму и другие подведомственные им учреждения вывесить государственные флаги России». После публикации этого текста на Украине завели дело на Подъячего.

До конца 2015-го Подъячий преподавал прикладную математику в Академии биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета (в 2014-м объединил основные высшие и среднеспециальные учебные заведения полуострова). В конце года там решили провести конкурс на замещение должностей; необходимо было предоставить и справку об отсутствии судимости. Подъячий предъявить ее не смог — после перехода Крыма под юрисдикцию России судимости, полученные жителями Крыма на Украине, остались в силе. В результате конкурс он не прошел и остался без работы.

В мае 2017-го Подъячий получил направление от центра занятости — ему предложили стать учителем математики в симферопольской школе № 18. Однако и это учебное заведение отказалось принимать Подъячего, поскольку он по-прежнему не мог предоставить справку об отсутствии судимости. Подъячий обжаловал это решение в суде (3 июля должно было состояться первое заседание, но его перенесли на 27 июля). «У меня нет литературных выражений, чтобы комментировать все это», — сказал он «Медузе». Представители школы в момент публикации этого материала были недоступны для комментариев.

Трудовой кодекс России запрещает заниматься преподавательской деятельностью осужденным, в том числе по статьям, связанным с покушением на конституционный строй (статья 110 УК Украины также применяется к тем, кто покушался на конституционный строй). «Подъячему раз за разом отказывали в приеме на работу, ссылаясь на то, что мест нет. В этом случае отказ был из-за справки о несудимости, и поэтому мы приняли решение подать в суд, — сказал „Медузе“ представитель Подъячего Олег Бондаренко. — Ведь в его в случае речь идет о конституционных преступлениях против Украины, а не России». Бондаренко добавил, что он и его доверитель будут и дальше бороться за то, чтобы Подъячий работал по своей специальности — преподавателем.