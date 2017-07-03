Как стало известно «Медузе», в Калининградский морской торговый порт в 2016 году завезли более двух с половиной тысяч бочек с неким веществом, которое было обозначено в документах как чистящее средство. Через несколько месяцев владельцы груза направили властям запрос о захоронении бочек с химикатами, а когда получили отказ — исчезли, не заплатив за аренду. Экологи предполагают, что таким образом в Россию для захоронения ввезли токсичные отходы. Специально для «Медузы» шеф-редактор калининградского сайта Rugrad.eu Вадим Хлебников выяснил подробности этой истории.

В начале 2016 года компания «СМ-Трейдинг», зарегистрированная в Смоленске, завезла в Калининградскую область почти 600 тысяч литров токсичных веществ. По документам они проходили как «эмульгирующее чистящее средство для очистки металлоконструкций» под названием Geminex G30.

Через несколько месяцев после ввоза химикатов в область — все это время более двух с половиной тысяч бочек лежали в Калининградском морском торговом порту и с ними ничего не происходило — «СМ-Трейдинг» попыталась захоронить вещества на одном из двух полигонов, подконтрольных правительству Калининградской области. Формальная причина — желание собственника вывести товар из оборота. Как отмечается в документах, предоставленных грузовладельцем в Росприроднадзор (есть в распоряжении «Медузы»), транспортировка бочек могла привести к их подтеканию.

Чиновники отказались производить захоронение крупной партии химикатов без санкции регионального управления Росприроднадзора. Ведомство в свою очередь в декабре 2016 года отказало в заявке на захоронение: согласно заключению чиновников, ввезенный в Калининград химикат обладает длительной токсичностью и представляет опасность для окружающей среды — особенно в больших количествах. При этом полигон в Круглово, где «СМ-Трейдинг» собиралась захоронить свой груз, даже не оборудован очистными сооружениями — это бывший песчаный карьер, переоборудованный под свалку, который областные власти в последние годы безуспешно пытаются легализовать, включив в госреестр объектов размещения отходов.

Не получив санкции на захоронение, «СМ-Трейдинг» бросила груз в Калининградском морском торговом порту, расположенном неподалеку от центра города. Химикаты хранятся в порту уже больше года. Генеральный директор порта Владислав Дорофеев сообщил «Медузе», что собственник груза просто исчез, не заплатив за хранение ни копейки. При этом содержимое бочек вызывает беспокойство — некоторые из них уже вздулись.

Дорофеев говорит, что руководство порта уже обращалось в транспортную полицию и в ФСБ, но пока это никак не повлияло на вывоз груза с территории порта. «Единственное, что я знаю, что закупочная цена единицы [продукции] в Польше — порядка 15 злотых [3,5 евро], а задекларированная цена — порядка 100 евро. У меня складывается впечатление, что под эту историю просто ушли очень большие деньги за рубеж, — рассуждает глава порта. — Что это такое — мусор, отходы или моющее средство [я не знаю]… Хозяин груза бегает от транспортной полиции и от нас».

По его словам, служба безопасности порта, проводя беглый анализ сопроводительных документов груза, предположила, что содержащиеся в «очистителе» вещества могут быть сырьем для производства синтетических наркотиков.

Порт подал иск к «СМ-Трейдинг» в местном арбитражном суде — и этот иск был удовлетворен: теперь с компании должны взыскать более девяти миллионов рублей за хранение груза. На двух заседаниях суда даже появился представитель ответчика — некий Д. А. Пономарев, однако он не заявлял ни возражений, ни ходатайств. Обнаружить каких-либо контактов Пономарева «Медузе» не удалось.

Компания «СМ-Трейдинг», учрежденная в 2010 году, указывает в качестве своего основного вида деятельности торговлю топливом — при этом в 2015-м у нее, по данным системы «Контур-Фокус», не было ни доходов, ни расходов. Химикаты «СМ-Трейдинг» закупала у польской компании Roca Petrol, которой владеет дочерняя структура компании из Объединенных Арабских Эмиратов.

До апреля 2017 года «СМ-Трейдинг» принадлежала Евгению Целуеву, однако весной компания сменила учредителя — теперь ей стала та самая Roca Petrol, у которой закупались химикаты. Связаться с Целуевым и представителями Roca Petrol «Медузе» не удалось; указанный в переписке компании с Росприроднадзором телефон человека по имени Дмитрий, представлявшего «СМ-Трейдинг», отключен.

«СМ-Трейдинг» — не единственный бизнес Евгения Целуева: в 2015 году он купил в Калининграде еще одну топливную компанию, «Сервис». В начале 2000-х она строила заправки, однако к середине 2010-х, по словам бывшего владельца фирмы Сергея Пузика, уже не вела никакой деятельности. «Я просто продавал пустую компанию, чтобы ей не заниматься и не вести нулевой баланс», — сообщил Пузик «Медузе». Целуева, по его словам, он видел один раз при заключении сделки; зачем тому был нужен «Сервис», Пузик не знает.

В документах, которые «СМ-Трейдинг» предоставляла в Росприроднадзор (есть в распоряжении «Медузы»), также указывается, что исходным поставщиком вещества Geminex G30 является польская компания Inwex. При этом Geminex 30 никаким образом не упоминается в публичных источниках — сочетание этого названия и слова «Inwex» можно обнаружить только на нескольких сайтах, где предлагается купить «очиститель». На одном из них, в частности, сообщается, что в марте 2016 года почти 100 тысяч литров вещества ввезли в Россию, но потом вернули в порт Гданьска из-за «угрозы конфискации». В компании Inwex на запрос «Медузы» не ответили.

На ситуацию с химикатами обратили внимание в российском отделении «Гринпис». Там отмечают, что, согласно документам, на момент прибытия в Калининград груз все еще не был оплачен, — и делают из этого вывод, что товар сразу ввозили в страну не для того, чтобы продавать, — а для захоронения. В «Гринписе» считают, что в бочках хранятся токсичные отходы; экологи обратились в ФСБ, ФТС и Генпрокуратуру с просьбой провести расследование.

Представитель Калининградской областной таможни Наталья Каданцева сообщила «Медузе», что химикаты действительно были ввезены в область, но «поскольку вообще не было никаких документов», их в конце концов «поместили под процедуру реэкспорта»: таким образом, бочки должны быть вывезены обратно. «Однако владелец как-то пропал», — разводит руками чиновница.

В правительстве Калининградской области о ситуации с химикатами узнали от «Медузы». В ответ на запрос издания врио вице-премьера области Александр Шендерюк-Жидков сказал, что государство намерено найти ответственных за ситуацию с помощью правоохранительных органов «и принудить их вывезти данный груз с территории области для последующего размещения на полигонах токсичных отходов».