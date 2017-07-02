В ДТП в Татарстане погибли 14 человек. Главное Задержана директор перевозчика, в республике объявлен траур

В ночь на 2 июля в Заинском районе Татарстана произошло ДТП: пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате погибли 14 человек, 12 были госпитализированы. Среди погибших есть дети. Власти Татарстана объявили 2 июля днем траура по жертвам ДТП, расследованием дела занимается Следственный комитет.

ДТП произошло около 0:40 2 июля. В девяти километрах от Заинска пассажирский автобус, следовавший из Самары в Ижевск, столкнулся с грузовиком «Камаз». В момент аварии в автобусе находились 28 человек. После столкновения автобус опрокинулся и загорелся. В результате 14 человек погибли, еще 14 получили травмы, 12 из них госпитализированы.

ДТП в Заинском районе. Автобус «Самара-Ижевск» МЧС Татарстан

Что именно произошло, пока непонятно. Установлено только, что грузовик и автобус двигались в попутном направлении. По словам помощника руководителя республиканского управления СК, рассматриваются несколько версий случившегося: водитель мог заснуть за рулем, его ослепило фарами, либо он не справился с управлением на обгоне.

Расследованием ДТП занимается Следственный комитет. В связи с инцидентом было заведено два уголовных дела. Первое, о нарушении правил дорожного движения, повлекшего гибель людей по неосторожности, завели в МВД. Второе — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей — в Следственном комитете. Вскоре было объявлено о передаче первого дела СК.

В транспортной компании уже прошли обыски по делу о ДТП. Как заявили в СК, разбившийся автобус принадлежал АО «Евразийская корпорация автовокзалов». Распоряжение о проверке компании отдал глава Минтранса РФ. Интерфакс сообщил, что генеральный директор «Евразийской корпорации автовокзалов» Оксана Никитина задержана.

В Татарстане объявлен траур по жертвам ДТП. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов. В день траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия. Сообщалось также, что родственникам погибших в ДТП выплатят компенсации.