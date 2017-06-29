Вы вообще глобус видели? Игра «Медузы» и Альфа-Банка на знание мировой географии

Мир огромен и невероятен. Правда, многие из нас недостаточно прилежно учили географию в школе или просто забыли все, когда-то выученное. Вот вы, например, знаете где, находится дельта Амазонки? А столица Зимбабве? Сможете найти Ибицу на карте? Перед тем, как планировать очередное путешествие, проверьте свои знания о других городах и странах с помощью теста «Медузы» и «Альфа-Банка». Кстати, картой Alfa-Miles Signature удобно и выгодно расплачиваться за путешествия милями. А те, кто оформят карту до 31 июля, смогут получить двойные мили за покупки и еще 10 000 миль в подарок!