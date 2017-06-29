«Внеземной и вечно молодой» «Иванушки» и другие музыканты вспоминают Олега Яковлева

29 июня умер бывший солист «Иванушек International» Олег Яковлев. Музыкант, ушедший из группы в 2013 году, перенес двухстороннюю пневмонию и скончался от остановки сердца; Яковлеву было 47 лет. В группу он пришел в 1998 году, заняв место Игоря Сорина — тот ушел развивать сольную карьеру и вскоре покончил с собой. Яковлева вспоминают коллеги по «Иванушкам» и другие музыканты.

Андрей Григорьев-Апполонов

Солист «Иванушек International»

Я в шоке, соболезную друзьям, которые у него были, и всем поклонникам, которые любили его как исполнителя песен «Иванушек International». Это нелепая смерть (цитата по RT).

Кирилл Андреев

Солист «Иванушек International»

Мы вместе снимали новый клип и записывали песню, и я не знал, что у него есть какие-то проблемы. Но в шутку говорил ему: «Олег, кури меньше сигарет». Я всегда был готов его поддержать в плане ЗОЖ. Еще полтора месяца назад он был полон сил. А вчера я узнал, что он уже неделю лежит в реанимации, это был шок (цитата по Life.ru).

ИВАНУШКИ Int. — Тополиный пух. Первая песня с вокалом Олега Яковлева Matvey Music

Сергей Жуков

лидер группы «Руки Вверх»

Это очень грустно и страшно, в любом случае горе, так как остались семья, любимые люди и друзья. Олег был добрейший человек, абсолютно светлый, внеземной и вечно молодой (цитата по RT).

Иванушки Int. — Снегири Matvey Music

Сати Казанова

певица

Я не помню, чтобы он на что-то жаловался. Он всегда был таким улыбчивым, таким жизнерадостным, очень живым, очень позитивным. Не было никогда даже омрачения на его лице. Единственное, что мы можем сделать, это помянуть его самым добрым и самым светлым словом и помолиться за его душу. Все остальное не имеет никакого смысла (цитата по «Комсомольской правде»).

Иванушки Int — Беги Matvey Music

Дмитрий Маликов

народный артист России

Я Олега неплохо знал, и когда он работал в «Иванушках», и когда он пошел в сольную карьеру. Он активно работал, очень симпатичный, очень доброжелательный, очень творческий человек. Новость меня шокирует. Как всегда шокирует новость, когда люди безвременно уходят из жизни. Конечно, это и слезы, и драма, и трагедия для всей семьи и поклонников, всех, кто любил и знал этого человека. Мои соболезнования (цитата по телеканалу «Звезда»).