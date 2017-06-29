Из Приднестровья сбежал бывший президент непризнанной республики. Что случилось?

В Приднестровье Верховный совет снял неприкосновенность с бывшего президента непризнанной республики Евгения Шевчука. Сам он на заседание Верховного совета не пришел. По данным молдавских СМИ, он уже покинул Приднестровье, переплыв Днестр на лодке. Сам Шевчук считает, что его «заказали».

Евгений Шевчук сложил полномочия президента после поражения на выборах в конце 2016 года. Он руководил непризнанной республикой с 2011 года. На тех выборах Шевчук противостоял находившемуся у власти около 20 лет Игорю Смирнову и кандидату от партии «Обновление» Анатолию Каминскому, которого поддерживала Москва. После победы, впрочем, проблем с Россией у Шевчука не возникло.

На выборах 2016 года ему противостоял спикер местного парламента Вадим Красносельский. Его поддерживала та же партия «Обновление» (она подконтрольна крупнейшему в регионе холдингу «Шериф»). Во время предвыборной кампании депутаты «Обновления» и СМИ, которыми владеет «Шериф», обвиняли Шевчука в коррупционных схемах и удержании 30% от зарплат и пенсий. В итоге выборы он проиграл. «Нашими оппонентами был и правовой беспредел, и „мертвые души“ в списках избирателей. Но все это позади. Выбор народа сделан. Говорила на встречах с гражданами и повторю. Горжусь тем, как наш президент, мой муж руководил страной пять лет», — писала после выборов Нина Шевчук, жена Евгения и бывший министр иностранных дел Приднестровья.

После выборов руководителей различных ведомств при Шевчуке начали задерживать. Так, был арестован бывший глава местного КГБ Николай Земцов, он получил условный срок. Задерживали также бывшего главу Приднестровского таможенного комитета Юрия Гервазюка, бывшего главу Приднестровского республиканского банка Эдуарда Косовского и его заместителя Александра Лянка.

28 июня во время заседания Верховного совета прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий потребовал снятия с бывшего президента неприкосновенности; депутаты с ним согласились. В производстве Следственного комитета Приднестровья находится пять уголовных дел, главным фигурантом которых является Шевчук.

Как пишет государственное ИА «Новости Приднестровья», первое дело касается создания «Стабилизационного фонда» и расходования его средств. Деньги в него поступали от госпредприятий и оплаты коммунальных услуг и тратились по распоряжению Шевчука. За счет этого бюджет якобы недополучил 83 миллиона приднестровских рублей (7,5 миллиона долларов). Второе дело касается коррупционных схем на местном спиртзаводе «Биохим», третье — создания и организации контрабандных схем, четвертое — якобы ложных показаний, которые дали двое заключенных, после чего их выпустили на свободу, пятое — удержания части пенсий и зарплат. По данным следствия, руководство Приднестровья было в состоянии осуществлять социальные выплаты в полном объеме, но не делало этого (сам Шевчук объяснял временное снижение пенсий и зарплат отсутствием денег в бюджете).

Депутаты сочли доводы прокурора весомыми и проголосовали за снятие неприкосновенности с бывшего президента.

Евгения Шевчука официально пригласили на заседание Верховного Совета, но он на него не пришел. По данным приднестровских властей, в ночь на 28 июня Шевчук на лодке пересек границу по реке Днестр и таким образом оказался в . Местное издание NewsMaker.md со ссылкой на анонимные источники в молдавских госструктурах подтвердило, что Шевчук находится в правобережной Молдове. Его супруга Нина Шевчук написала, что они с супругом «в порядке».

Сам Шевчук утром 29 июня подтвердил, что находится в правобережной Молдавии, но опроверг данные о пересечении Днестра на лодке. По данным Шевчука, его «заказали». «Меня „заказал“ Виктор Гушан, […] по его „заказу“ подготовлена провокация с целью моего „устранения“», — утверждает бывший президент Преднистровья. Он также назвал снятие иммунитета «очередным свидетельством использования властью методов запугивания, давления, шантажа, арестов для выбивания удобных и нужных показаний для сведения счетов и борьбы с политическими оппонентами». Он добавил, что по его информации, за дачу показаний против него обещали деньги, «спокойную жизнь», «а тем, кто задержан — свободу».

Останется ли Шевчук на правом берегу Днестра, неизвестно. Во всяком случае, он вряд ли может чувствовать себя в полной безопасности. В феврале 2017 года его соратника — бывшего главу таможенного комитета Юрия Гервазюка, также скрывавшегося на правом берегу, неустановленные люди в форме молдавских полицейских нашли и вывезли обратно в Приднестровье.

Москва официально произошедшее в Приднестровье не комментировала. По данным «Коммерсанта», российские власти говорили новому руководству непризнанной республики о нежелательности «охоты на ведьм».