Специально для проекта «Мы вышли из Кино» группа «Воздухоплавательный парк» записала кавер на песню «Звезда по имени Солнце» и сняла на него клип. «Медуза» представляет премьеру видео. Клип сняли Андрей Мусин и Алена Кукушкина (Wordshop Music Video). О видео рассказывает один из режиссеров Андрей Мусин.

Воздухоплавательный парк — Звезда по имени Солнце (Кино cover) Воздухоплавательный Парк

Андрей Мусин

режиссер, Wordshop Music Video

Совершенно закономерный вопрос возник у моего приятеля: «Зачем нужны эти каверы на Кино?» Действительно, зачем. Если относиться к произведению искусства как предмету или объекту, завершенному и законченному, то любая интерпретации вредна. Она портит, разрушает, искажает идеальное. Но такое отношение — скрытая агрессия, акт потребления. У вас Цой трушный? Не паленый?

Так работают механизмы; мельчайшее изменение схемы — и механизм уничтожается. Парадокс: живая душа артиста создала мертвую машину. Ужасно, если бы дело обстояло так. Мне кажется, что более естественным является взгляд, который любит органическую природу искусства. Так, например, музыкальный инструмент не является законченным объектом, каждый, кто берет его в руки, создает его дальше. Все, кто поют, бубнят, голосят, шепчут. Не мы [песню] исполняем — она в нас исполняется. Мне кажется, каждый важен для жизни великой песни. И согрет этой звездой.