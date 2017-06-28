Москва, 💩 Как партнеры Игоря Чайки получают государственные деньги за то, что москвичи ходят в платные туалеты. Расследование Ивана Голунова

В последние пять лет в Москве идет реформа общественных туалетов, в рамках которой по всему городу устанавливают платные кабинки «золотого» цвета — за их посещение нужно заплатить 50 рублей. Как выяснил спецкор «Медузы» Иван Голунов, установкой туалетов занимаются компании бывшего московского чиновника, имеющего совместные бизнес-интересы с сыном генпрокурора России Игорем Чайкой. При этом сами туалеты убыточны, а с 2017 года они еще и стали дотационными: городские власти выделяют на их создание и обслуживание несколько сотен миллионов рублей ежегодно.

Туалеты-буфеты и беженцы из Донбасса

О начале туалетной революции в Москве Сергей Собянин объявил еще в августе 2011 года — тогда мэр посетовал на то, что существующие голубые пластиковые туалеты «имеют непрезентабельный вид» и «морально и физически устарели». Чуть более, чем через год, городское правительство приняло программу, которая должна была привести к возникновению в Москве общественных туалетов европейского класса, — в частности, предполагалось перевыполнить советские нормативы, согласно которым в городе должен быть один унитаз на шесть тысяч человек и привлечь в отрасль частных инвесторов, потратив на все это 6,6 миллиарда рублей.

На инвестиционном портале Москвы появилась генеральная схема размещения туалетов, а вскоре был объявлен и аукцион, в котором разыгрывали право на десятилетнюю аренду участков городской земли, предназначенных для размещения 1200 платных туалетов (также в Москве существует 215 бесплатных туалетов, обслуживающихся за счет городского бюджета; ежегодно на их содержание и ремонт выделяют более полумиллиарда рублей).

Разыгрывались в аукционе два лота — каждый примерно на 600 мест. Цена каждого из них в итоге составила 200 с небольшим миллионов рублей: победители, компании «Комхоз-сервис» и «Ст. консалтинг», должны были ежемесячно выплачивать городскому бюджету около полутора миллионов рублей за аренду земли. Инвесторы были полны надежд: они планировали зарабатывать не только на плате за посещения туалетов, но и за счет размещения платежных терминалов и рекламы на кабинках; представитель одной из компаний говорил, что для предпринимателей «имидж важнее окупаемости», указывая, что в СНГ никто больше не производит туалеты, учитывающие потребности инвалидов.

С бизнесом быстро начались проблемы: крупные бренды не спешили размещать на туалетах рекламу; не пользовались большой популярностью и терминалы для оплаты услуг связи. Не особенно сработали и технологические новшества. Городские власти, вдохновившись опытом транспортной карты «Тройка», решили перенести его и в эту сферу: обладатель «туалетной карты москвича», которую можно было купить все в том же платежном терминале, должен был заранее положить на нее деньги. Через некоторое время от них отказались, и теперь с кабинками можно просто расплатиться наличными.

Пытаясь увеличить доходы, победители аукционов предлагали властям совместить туалеты с вендинговыми автоматами и даже киосками по продаже еды. Эксперты в ответ отмечали, что близкое соседство буфета и туалета «может вызвать у москвича неприятные ассоциации», а чиновники указывали на уже имеющиеся проблемы компании-оператора. «В эти кабинки сложно зайти, плюс там довольно грязно, — говорил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. — Услуга уличных туалетов весьма востребована, но ее нужно уметь качественно преподнести. И стоимость должна быть адекватная».

Стоимость посещения платного туалета составляла 50 рублей — и действительно отпугивала многих. «По нашим наблюдениям, в „золотых“ туалетах даже в самых проходных местах бывает не более ста посетителей в месяц», — сообщил «Медузе» эксперт портала «Туалет.ру» Владимир Приоров. Один из владельцев туалетов — компания «Комхоз-сервис» — в 2016 году утверждала, что средняя посещаемость «золотых» туалетов составляет 27 человек в сутки.

«В холодное время туалетные кабинки часто заняты бомжами. Во время одной из инспекций с журналистами мы обнаружили, что в туалетном модуле на Тверском бульваре живут беженцы с Донбасса», — добавляет Приоров. Прошедшей зимой посетитель одного из «золотых» туалетов на Сухаревской площади обнаружил в кабинке труп бездомного.

Туалеты с Сейшельских островов

Вслед за Москвой «золотые» туалеты начали появляться в крупных городах Подмосковья. В 2014 году, в преддверии празднования 700-летия Сергия Радонежского, несколько десятков кабинок нового образца установили на улицах Сергиева Посада. «Некоторые руководители компании в недавнем прошлом находились на госслужбе, поэтому реализовать это государственно-частное партнерство было несложно», — пояснял тогда представитель компании «Ст. консалтинг».

«Ст. консалтинг», как и «Комхоз-сервис» — организации, устанавливавшие туалеты, — принадлежат офшорным компаниям, зарегистрированным на Сейшельских островах по одному и тому же адресу. По законам этой страны информация о владельцах бизнесов не раскрывается. На туалетных модулях обеих компаний указан один и тот же номер мобильного телефона, по которому предлагается позвонить в случае возникновения проблем. В ответ на вопрос «Медузы» о том, как называется компания, владеющая туалетами, по этому телефону «Медузе» ответили: «Авеню менеджмент». На некоторых «золотых» туалетах размещена реклама компании Avenue Industrial Group, входящей в холдинг Avenue Group. Номер телефона, размещенный на кабинках, также указан в объявлениях о поиске сотрудников для обслуживания уличных туалетов, размещенных в интернете от имени Avenue Group.

Реклама Avenue Group на одном из московских туалетов Иван Голунов / «Медуза»

На сайте Avenue Group указано, что это «австрийский инвестиционно-строительный холдинг, специализирующийся на строительстве, инвестициях и переработке мусора»; свой текущий портфель проектов в СНГ и Восточной Европе компания оценивает в 3,7 миллиарда долларов. По данным торгового реестра Австрии, владельцы холдинга — Сергей Гляделкин и его сын Сергей Сергеевич Гляделкин.

Это имя хорошо известно московским девелоперам: в 1998–2005 годах Гляделкин-старший возглавлял ГУП «Центр-Москва», которое курировало стройки в центре Москвы — в частности, распределяло участки под строительство в районе Остоженки; эту улицу впоследствии стали называть московской «Золотой милей». После ухода Гляделкина с госслужбы выяснилось, что он является основным владельцем крупной строительной компании «МСМ-1», а также жилого комплекса «Северный парк» — ради него была вырублена часть парка «Покровское-Стрешнево». Из-за финансовых проблем строительство комплекса затянулось на семь лет; люди, купившие в нем квартиры, объявляли голодовку и проводили акции протеста — однако власти не применили санкций к застройщику. Игорь Ткач, который в тот момент возглавлял московское управление по надзору в области долевого строительства, после увольнения с госслужбы в 2011 году стал совладельцем ряда компаний Сергея Гляделкина — в частности, в какой-то момент именно он владел все той же «Ст. консалтинг».

Еще до прихода Сергея Собянина на пост мэра Москвы Гляделкин стал инициатором громкого коррупционного скандала: по его заявлению в 2010 году было возбуждено уголовное дело в отношении Александра Рябинина, вице-мэра Москвы по вопросам контроля за инвестициями. Гляделкин утверждал, что, когда его компания попыталась принять участие в строительстве зданий на месте снесенных пятиэтажек в Левобережном районе, чиновник потребовал от него два миллиона долларов, нежилое помещение в Замоскворечье и пентхаус на Новом Арбате. Рябинин называл уголовное преследование «провокацией». Когда адвокат чиновника на суде спросил Гляделкина, как долго он работает на ФСБ и есть ли у него награды за выполненные задания, тот ответил: «Я не буду отвечать на эти вопросы, так как дал подписку о неразглашении». Рябинин был признан виновным, его приговорили к трем годам условно и штрафу в миллион рублей.

У Avenue Group Сергея Гляделкина были совместные проекты с Игорем Чайкой, младшим сыном генерального прокурора России. Осенью 2013 года они учредили компанию «Техно р-регион», которая планировала бизнес по сбору и переработке мусора (Avenue Group владеет мусоросортировочным заводом в Костромской области и собирается строить еще один под Владимиром). Игорь Чайка заявлял, что никогда не занимался мусорным бизнесом, и вскоре после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией о бизнесах родственников генпрокурора структуры Чайки передали свою долю компании в «Техно р-регион» менеджерам Гляделкина. Впрочем, в июне 2017 года Чайка заявил, что намерен приобрести компанию «Хартия», которая выиграла контракты на 42 миллиарда рублей на вывоз мусора из Москвы и которой, как рассказывал ФБК, владеет работающий у Чайки менеджер Александр Цуркан.

Национальная идея Москвы

С начала 2015 года «Комхоз-сервис» и «Ст. консалтинг» перестали платить городскому бюджету за арендуемую землю — и в феврале 2016-го контракты с ними были расторгнуты. Уже через несколько дней был разыгран новый тендер на «оказание санитарно-гигиенических услуг» — его выиграла компания «Орк», которая в ближайшие два года получит из городского бюджета 693 миллиона рублей за содержание и обслуживание 300 платных туалетов. По утверждению столичных чиновников, эта сумма позволит компенсировать почти 80% расходов владельцев платных туалетов (один час работы одной кабинки, по расчетам мэрии, стоит чуть больше 150 рублей). Таким образом, москвичи заплатят за туалеты не только напрямую, по 50 рублей за посещение, но и отчисляя налоги в городской бюджет, который будет дотировать кабинки.

На многих туалетах по-прежнему осталось место, куда можно приложить «туалетную карту москвича», хотя ее уже отменили Зураб Джавахадзе / ТАСС

Список мест для установки туалетных модулей почти полностью совпадает с адресами, где уже установлены платные «золотые туалеты». Собственно, все они остались на своих местах и продолжают работать, но некоторые из них немного передвинули — этим объяснялось временное скопление кабинок в середине мая в скверах у станций метро «Бауманская», «Войковская» и «Динамо».

Телефон компании «Орк», которая за счет бюджета будет устанавливать и обслуживать платные туалеты, совпадает со все тем же номером, объединявшим «Ст. консалтинг» и «Комхоз-сервис», по которому звонил корреспондент «Медузы». Владеет компанией «Орк» Борис Ермаков, который ранее возглавлял мусоросортировочный завод на Алтуфьевском шоссе. Он, в свою очередь, принадлежит компании «Хартия», которой владеет один из менеджеров Игоря Чайки и которую сын генпрокурора намерен приобрести.

«Медуза» дозвонилась Игорю Чайке. Он сообщил, что, по его информации, Ермаков имел отношение к мусоросортировочному комплексу до того, как его приобрела «Хартия». «Никакие активы, находящиеся в собственности или в управлении [Ермакова], не входят в сферу интересов [принадлежащей Чайке компании] „ “», — заявил «Медузе» сын генпрокурора. Вопрос о своих взаимоотношениях с Сергеем Гляделкиным он оставил без ответа.

Представители Avenue Group на запрос «Медузы» не ответили; с Борисом Ермаковым также связаться не удалось. В пресс-службе возглавляемого Петром Бирюковым комплекса городского хозяйства Москвы посоветовали обратиться с вопросами о том, почему платные туалеты дотируются из городского бюджета, в пресс-службу мэра; там запросы «Медузы» оставили без внимания.

Распространение «золотых» туалетов по Москве успело заинтересовать и политиков. В октябре 2016 года основанная покойным спикером Госдумы Геннадием Селезневым Партия возрождения России выступила с инициативой популяризировать «культуру хождения в общественный туалет». «Я считаю, что вообще идея построения общественных туалетов уличных должна быть национальной идеей Москвы», — заявил агентству «Москва» член центрального совета партии Партии возрождения России Сергей Бухаров, также входящий в совет политических партий при Мосгордуме. Партия предложила мэрии разработать единый логотип для общественных туалетов, «отражающий всю серьезность и важность этого процесса».

Впрочем, власти Москвы этим предложением не заинтересовались. Как сообщили «Медузе» в Партии возрождения России, там в итоге решили, «что это не самая насущная тема для обращения в правительство Москвы на сегодня».