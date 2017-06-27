В центре Москвы сносят конструктивистское здание. Мосгорнаследие потребовало остановить работы, но это не помогло

В понедельник, 26 июня, в Среднем Тишинском переулке Москвы начался снос Дома культуры имени Серафимовича — конструктивистского здания, построенного в конце 1920-х годов. В тот же день Мосгорнаследие предписало остановить любые работы, пока ведомство будет решать, включать ли ДК в список объектов культурного наследия. Несмотря на это, 27 июня снос продолжился — и остановился лишь в тот момент, когда из-за действий строителей оборвался кабель уличного освещения. «Медуза» рассказывает, что происходит с ДК имени Серафимовича и что будет дальше.

26 июня в Москве начался снос Дома культуры имени Серафимовича. Против сноса выступили более 800 местных жителей, они подписали петицию с требованием прекратить работы, которую поддержал Союз архитекторов Москвы. Документ направили в Департамент культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие).

ДК Серафимовича построен в 1928–1929 годах для работников завода «Авиаприбор», здание выполнено в конструктивистском стиле. Сейчас в здании располагается театр «Школа современной пьесы».

Как сообщали в апреле 2017 года «Ведомости», на месте ДК компания «Дон-строй» собирается построить жилой комплекс.

26 июня Мосгорнаследие предписало приостановить любые работы на участке. В заявлении, опубликованном на сайте департамента, говорится, что здание не является объектом культурного наследия, однако 22 июня ведомство получило от граждан заявление с просьбой придать ему такой статус. «Заявка будет рассмотрена, и после оценки объекта будет принято решение о включении или об отказе во включении здания в список объектов культурного наследия», — говорится в заявлении. Как рассказал «Медузе» координатор движения «Архнадзор» Андрей Новичков, сразу после получения заявления от граждан Мосгорнаследие разослало письма в префектуру ЦАО и собственнику зданий о недопустимости проведения любых работ на участке — правда, эти письма носили уведомительный характер.

Активисты «Архнадзора» и жильцы соседних домов у Дома культуры имени Серафимовича в Москве, 27 июня 2017 года Александр Щербак / ТАСС / Scanpix / LETA

Утром 27 июня снос ДК Серафимовича продолжился, несмотря на предписание Мосгорнаследия. Как пишут местные жители, снос начался «со страшной скоростью»: «Очевидно, что цель — разделаться [со зданием] за несколько часов». Жители и активисты «Архнадзора» вызвали полицию, однако, по их словам, прибывшие сотрудники не стали предпринимать никаких действий. Как рассказала корреспонденту «Медузы» жительница соседнего дома, дежурившая возле ДК, полицейские объяснили, что у них «нет документа, по которому они вправе прекратить снос». Распечатанное с сайта Мосгорнаследия предписание о прекращении работ на их позицию не повлияло.

Сотрудница пресс-службы Мосгорнаследия Светлана Белкина в разговоре с «Медузой» заявила, что департамент знает о том, что снос продолжается. «Департамент реагирует. Мы отправили письмо в УВД ЦАО [Центрального административного округа] о том, что нарушено предписание. Мы не можем остановить физически снос, на это [есть] правоохранительные органы», — сказала Белкина. Дежурный офицер пресс-службы УВД ЦАО сообщил «Медузе», что ничего не знает ни о сносе, ни о письме из Мосгорнаследия. До пресс-службы «Дон-строя» «Медузе» дозвониться не удалось.

«Застройщик сильный, ему гораздо проще будет оплатить штрафы, чем впоследствии проплачивать простой строительной техники, — считает Новичков.— Департамент маленькими шагами пытается остановить снос, но мы в „Архнадзоре“ знаем, что застройщики каждый раз не слушаются предписаний, а потом платят штраф».

Компания «Дон-строй» входит в десятку крупнейших девелоперов в России, среди реализованных проектов — московские жилые комплексы «Алые паруса» и «Воробьевы горы». Жители Москвы не раз проводили митинги против действий застройщика — например, серия акций за спасение сада Травникова (там девелопер собирался построить элитное жилье) или выступления против строительства на улице Маршала Бирюзова (на одном из митингов в 2007 году протестующих избили вооруженные битами неизвестные люди). Сейчас компанией управляют бывшие топ-менеджеры банка ВТБ; кто является ее акционерами — неизвестно.

Около 13:00 27 июня снос прекратился из-за обрыва кабеля уличного освещения. «Из-за сноса качнулась стена ДК, растяжка, на которой держатся фонари, вырвалась из противоположенного здания, и провод с фонарем упал», — рассказал корреспонденту «Медузы» очевидец, дежуривший около ДК. Упавший провод повредил краску на припаркованном рядом автомобиле. Движение на участке Среднего Тишинского переулка, где расположен ДК, было перекрыто.

В 15:30 аварийные службы устранили последствия обрыва кабеля. Снос на момент публикации этого текста не возобновился. Несколько местных жителей дежурят возле здания, исполняя под гитару песни Юрия Визбора. За ними наблюдают сотрудники полиции.