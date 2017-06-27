Свидание — Музыка Волн (Official video) upupupmusic

Алексей Томилов

режиссер, Wordshop Music Video

Мне показалось, что эта песня не только про прекрасное место, где «сложно понять, что такое асфальт», но и про то, что этого места уже нет; про ностальгию, про финал. Сложно было абстрагироваться от мысли, что мы делаем клип на песню человека, который сейчас не с нами. Это видео для меня —размышление на тему завершения, конца. Лично мне окончание [чего-либо] переживать всегда сложно. Как можно примирится с тем, что закончились отношения, например.

В этом есть неизвестность или даже безысходность, но с другой стороны, это значит, что за концом последует и начало. И можно постараться зависнуть в переломе между ними. В версии «Свидания» эта отстраненная медитативность меня очень зацепила — и в видео как раз хотелось добиться ощущения, будто ты заглядываешь в это «переломное» пространство.