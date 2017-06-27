Свидание — «Музыка волн». Премьера клипа
В рамках спецпроекта «Мы вышли из Кино» на «Медузе» выходит клип группы «Свидание», записавшей кавер на песню «Музыка волн». Об идее видео рассказывает режиссер Алексей Томилов.
Алексей Томилов
режиссер, Wordshop Music Video
Мне показалось, что эта песня не только про прекрасное место, где «сложно понять, что такое асфальт», но и про то, что этого места уже нет; про ностальгию, про финал. Сложно было абстрагироваться от мысли, что мы делаем клип на песню человека, который сейчас не с нами. Это видео для меня —размышление на тему завершения, конца. Лично мне окончание [чего-либо] переживать всегда сложно. Как можно примирится с тем, что закончились отношения, например.
В этом есть неизвестность или даже безысходность, но с другой стороны, это значит, что за концом последует и начало. И можно постараться зависнуть в переломе между ними. В версии «Свидания» эта отстраненная медитативность меня очень зацепила — и в видео как раз хотелось добиться ощущения, будто ты заглядываешь в это «переломное» пространство.