Кандидат в спецназ ФСИН после вступительных испытаний впал в кому. В СК считают, что его избили «по неосторожности»

26 июня Следственный комитет по Тюменской области возбудил уголовное дело об избиении 21-летнего Владислава Елфимова — молодой человек был кандидатом в спецназ Федеральной службы исполнения наказаний, но после учебного спарринга впал в кому. По словам родственников Елфимова, теперь ему грозит инвалидность.

Елфимов впал в кому после попытки устроиться на работу во ФСИН. По словам родственников, молодой человек, увлекавшийся , отслужил в десантных войсках, а после возвращения из армии хотел поступить на работу в правоохранительные органы. 5 мая он проходил вступительные испытания в спецназ ФСИН — бег на пять километров, подтягивание и силовые упражнения. После испытаний Елфимов попал в реанимацию с переломом черепа и кровоизлиянием в мозг и впал в кому. По словам родственников, во ФСИН им тогда сказали, что Елфимов упал в душе, потеряв сознание после кросса. «Они до сих пор настаивают, что это было стечение обстоятельств», — пояснила «Медузе» сестра Елфимова Елена Дрозд.

По словам Дрозд, на условиях анонимности другие сотрудники ФСИН ей рассказали, что ее брат участвовал в спарринге с тремя действующими сотрудниками ведомства. Такие спарринги проходят в ведомстве для новобранцев в качестве «посвящения». «Мне сказали, что это не было похоже на бой. Бойцы спецназа поочередно избивали Влада. А нам сказали, что он поскользнулся в душе. Но у него ушибы по всему телу и на переносице. А в черепе в теменной части вставлена пластина. Так просто невозможно упасть в душе», — рассказала женщина, предполагая, что сотрудники ФСИН таким образом хотели развлечься.

В разговоре с «Медузой» Дрозд подчеркнула, что пофамильно знает тех, кто избивал ее брата, но до конца разбирательства их называть не хочет.

СК возбудил уголовное дело по факту избиения. Сразу после случившегося родственники Елфимова написали жалобу в приемную президента и областную прокуратуру. В итоге 26 июня СК по Тюменской области возбудил уголовное дело по первой части статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Следователи заявили, что, по предварительной версии, 5 мая на территории ФСИН в ходе учебного спарринга «неустановленное лицо» причинило Елфимову «телесные повреждения в виде ушиба головного мозга». Расследование продолжается — человек, который избил Елфимова, следователям пока не известен, как и другие обстоятельства случившегося.

Пресс-служба УФСИН по Тюменской области на момент публикации была недоступна для комментариев. Ранее в ведомстве заявляли, что проводят служебную проверку случившегося с Елфимовым.

Владислав Елфимов до и после избиения

Родственники пострадавшего недовольны решением следователей. Близкие Елфимова возмущены недостаточно тяжелой статьей, по которой возбуждено дело. «Там максимальное наказание — штраф и полгода лишения свободы. Это слишком мягкое наказание за то, что они угробили ребенка и его будущее», — подчеркнула сестра Елфимова Елена Дрозд. Также родственники опасаются, что дело просто замнут и никакого наказания виновные не понесут.

При этом в разговоре с «Медузой» Дрозд отметила, что давления со стороны ФСИН или правоохранительных органов на семью не оказывается, а представители ведомства даже передали Елфимову лекарства и пеленки.

13 июня Владислав Елфимов вышел из комы. Сестра Елфимова Елена Дрозд рассказала «Медузе», что сейчас Владислав находится в тяжелом состоянии, но угроза жизни позади — Елфимов начал реагировать на слова родственников и двигать конечностями. «Мы понимаем, что того, что было — спорта и так далее, — у него уже не будет, ребенку искалечили жизнь, но мы надеемся после реабилитации его социализировать», — пояснила она. Сейчас родственники собирают в соцсетях деньги на помощь Владиславу и надеются отвезти его на реабилитацию в Китай. Сейчас семье пожертвовали около 100 тысяч рублей.

Это не первый случай в Тюмени, когда участники спаррингов в силовых структурах получают тяжелые увечья. В 2015 году в Тюмени 25-летний боец ОМОНа Иван Голиней также был доставлен в больницу в состоянии комы. Его руководство заявило, что он получил травмы во время игры в регби. Затем боец пришел в себя и рассказал, что его вызвал на спарринг и побил командир взвода — так в ОМОНе проходило «посвящение» новобранцев. Разбирательство по этому делу продолжается.

Недавно аналогичная история произошла в Краснодаре. В феврале 2016 года 32-летний Сергей Мухин пытался поступить на службу в краснодарский ОМОН. Во время сдачи вступительных нормативов его сильно избили — до состояния комы; весной 2017 года мужчина умер.