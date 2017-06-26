Медсестра на Сахалине записала видео с оскорблениями в адрес полуторагодовалого ребенка. Теперь ее ищут следователи

22 июня сахалинские СМИ сообщили , что из центральной районной больницы города Макарова в Сахалинской области за унижение полуторагодовалого мальчика была уволена медсестра. Видео с оскорблениями ребенка было опубликовано в пабликах во «ВКонтакте». 23 июня Следственный комитет начал проверку по факту оскорбления малолетнего ребенка; сотрудники СК разыскивают медсестру. «Медуза» рассказывает, что известно об этой истории.

«Вот такое у нас чудо, косоглазое, вонючее», — с этих слов начинается сорокасекундное видео, которое сделала медсестра макаровской больницы Светлана Парчайкина. Женщина крупным планом снимала лицо полуторагодовалого Германа Воробьева, одновременно оскорбляя его. За кадром слышен ее голос: «Без конца орет, смотри, какой красавец, как бандит с большой дороги. Что мордень свою опустил? Ну че, ори, ори давай, а я тебя поснимаю, как ты орешь. Ори! Воняет. Хочешь с такими понянчиться?» Сам мальчик все это время молчит. К кому в конце своего монолога обращается медсестра, непонятно — по информации сахалинских СМИ, в палате присутствовала коллега Парчайкиной, а сама медсестра разозлилась на ребенка после того, как он испачкал штаны.

По словам главного врача больницы Ларисы Мишаковой, которые приводит издание Sakhalin.info, медсестра написала заявление об увольнении еще до того, как руководство узнало о видео, которое начали распространять в социальных сетях. Мишакова назвала произошедшее «вопиющим случаем», а медсестру — «неслучайным» в больнице человеком. «Что случилось, почему она так отреагировала, я не могу понять. Для всех нас это большая неожиданность. Еще меня поразили коллеги, которые распространили это видео по группам. Надо было сразу пойти ко мне и мне его показать», — заявила сахалинским СМИ главврач, отметив, что во время съемки ролика других сотрудников больницы рядом с Парчайкиной не было.

Мальчик находится в больнице с 9 июня — его изъяли из неблагополучной семьи и собирались отправить в социальное учреждение; почему Герман Воробьев содержится в инфекционном отделении больницы, неизвестно. Мать ребенка Анна Воробьева после смерти мужа одна воспитывает троих детей; ее хотят лишить родительских прав. В интервью телеканалу «360» Воробьева рассказала, что органы опеки подозревают ее в алкоголизме: «Они сказали, что я должна закодироваться. Устроиться на работу. Работать. Ни с кем не ругаться никогда».

По словам Воробьевой, у нее регулярно возникают конфликты с соседкой, которая в день изъятия Германа и вызвала полицию. Полицейские, увидев на лбу средней дочери Воробьевой шишку, несколько раз заставили женщину пройти освидетельствование; по ее словам, она «дула» в четыре аппарата — три ничего не показали, а четвертый обнаружил «смертельную» дозу алкоголя у нее в крови. «В общем, я психанула и вышла оттуда. Они забрали у меня с рук ребенка — и все. Завели в детское отделение, а я пошла домой», — рассказала Воробьева. Что стало с остальными детьми Воробьевой, неизвестно; в интервью «360» она упомянула, что дочь, у которой нашли шишку, тоже «забрали», обвинив женщину в избиении ребенка.

О видео, на котором Германа унижает медсестра, Воробьевой рассказала родственница. По ее словам, она даже виделась с Парчайкиной после того, как посмотрела запись, но «скандалить» с ней не стала: «Я могла бы ей что-нибудь сделать, но я боюсь, что сделаю себе только хуже. Я не хочу потерять своих детей».

При этом, как утверждает главврач Мишакова, Воробьева все-таки обратилась в полицию. 23 июня дело об оскорблении медсестрой малолетнего ребенка было передано в управление Следственного комитета по Сахалинской области. В настоящее время следователями устанавливается местонахождение Парчайкиной; также сотрудники СК разговаривают с сотрудниками и руководством Макаровской центральной районной больницы, чтобы дать оценку действиям Парчайкиной и ее начальства. Сама медсестра на запросы «Медузы» в соцсетях не ответила.

Уполномоченная по правам ребенка по Сахалинской области Любовь Устиновская заявила изданию Citysakh.ru, что до решения суда по делу о лишении Анны Воробьевой родительских прав Герман будет находиться в больнице, где у его матери будет возможность находиться с ним круглосуточно.